Gauri Khan danse avec Manish Malhotra au mariage à Monaco, la vidéo devient virale

Avec des amis du monde du divertissement, dont Manish Malhotra, Karan Johar, Shweta Bachchan, Riddhima Kapoor, Karisma Kapoor et d’autres, Gauri Khan a récemment assisté à un mariage à Monaco. Manish a récemment publié une vidéo de lui et Gauri exécutant une danse chorégraphiée sur scène pendant le mariage.

Partageant la vidéo sur ses histoires Instagram, il a écrit : “Des moments si amusants, Gauri Khan, tu es spécial.”

Il montre Manish portant un sherwani noir dansant avec Gauri tout en écoutant la ballade d’amour Tu Aake Dekh Le de King. La tenue anarkali argentée du créateur sur Gauri est exquise.





De nombreux autres participants au mariage avaient déjà partagé des images avec Gauri. De plus, Karan Johar a posté une photo d’elle portant une robe noire d’un autre événement lors du mariage à Monaco. On pouvait voir Gauri et Karan poser autour d’une table circulaire sur la photo avec des personnes comme Nitasha Nanda, Shweta Bachchan, Manish Malhotra et d’autres.

Dream Homes with Gauri Khan est un programme YouTube que Gauri Khan héberge également. Elle a récemment relooké la terrasse de Katrina Kaif et Vicky Kaushal.

Manish Malhotra a récemment fait une apparition remarquée dans l’émission et Gauri a réussi à répondre à ses exigences en matière de conception de l’intérieur de sa maison.

Sur Koffee With Karan 7, alors que Karan Johar a partagé ce qu’un gentleman SRK n’est pas seulement à l’écran, mais aussi hors écran tout en expliquant comment pendant les fêtes à la maison, en tant qu’hôte aimable, Shah Rukh Khan accompagne toujours un invité à leur voiture, Gauri révèle que c’est cette habitude «précieuse» particulière de son mari superstar qui l’agace parfois.

“Il accompagne toujours l’invité jusqu’à sa voiture. Parfois, j’ai l’impression qu’il passe plus de temps à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’heure pendant les fêtes. Ensuite, les gens commencent à le chercher. Cela me donne l’impression que nous faisons la fête dehors sur la route plutôt qu’à l’intérieur de la maison !” a évacué Gauri Khan.