Gauri Khan BRISE LE SILENCE sur la prétendue plaque signalétique “parsemée de diamants” à Mannat ; révèle la raison du changement

Shah Rukh Khan et Gauri Khanest chez moi à Bombay, Manat, est devenu un lieu emblématique. Les touristes visitent spécialement l’emplacement pour avoir un aperçu de la maison. Chaque jour, les fans de King Khan se rassemblent à l’extérieur de Mannat et attendent des heures dans l’espoir de l’apercevoir. Eh bien, Mannat a fait la une des journaux ces derniers jours alors que le couple vedette a changé la plaque signalétique. Il a été rapporté que la grande plaque signalétique scintillante était ornée de diamants, mais Gauri Khan a finalement purgé l’air.

Tout sur la nouvelle plaque signalétique de Shah Rukh Khan et Gauri Khan

Elle a profité de ses comptes de médias sociaux pour partager une photo et parler de la plaque signalétique. Elle a mentionné que la plaque signalétique scintillante est faite de cristaux de verre. Elle a écrit que la plaque signalétique attire l’énergie positive et ils ont choisi des cristaux de verre pour élever et attirer des vibrations calmes. La photo la montre posant à côté de la plaque signalétique de Mannat.

Jetez un œil au message de Gauri Khan ci-dessous :

La porte principale de votre maison est le point d’entrée pour votre famille et vos amis. Pour que la plaque nominative attire l’énergie positive, nous avons choisi un matériau transparent avec des cristaux de verre qui émettent une ambiance positive, édifiante et calme. #GauriKhanDesigns pic.twitter.com/BklQDZdmxT Gauri Khan (@gaurikhan) 22 novembre 2022

Auparavant, la plaque signalétique était en noir avec Mannat écrit dessus en blanc. Il y avait aussi Lands End écrit dessus. Eh bien, les fans ont définitivement une version plus sophistiquée de la plaque signalétique avec laquelle poser maintenant.

Les prochains films de Shah Rukh Khan

En parlant de Shah Rukh Khan, il a les mains pleines de nombreux projets. Son film Pathaan produit sous la bannière YRF sortira en janvier. Le teaser publié le jour de son anniversaire a laissé tous ses fans très excités. Il met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. En dehors de cela, il a des films comme Jawan et Dunki dans son minou.