Gaurav Taneja alias Flying Beast partage un tweet hilarant à propos de son arrestation, écrit “thappad se dar…”

YouTubeur populaire Gaurav Tanejaaussi connu sous le nom Bête volante, a été arrêté samedi lorsqu’un grand groupe de ses admirateurs s’est réuni pour fêter son anniversaire dans une station de métro. Depuis, il a partagé des mèmes amusants sur sa détention sur les réseaux sociaux et a même tweeté à ce sujet.

Il a écrit : « Thappad se darr nahi lagta sahab… Biwi ki surprise planning se lagta hai..#anniversaire.







Thappad se darr nahi lagta sahab…

Biwi ki surprise planning se lagta hai..#date d’anniversaire– Gaurav Taneja (@flyingbeast320) 11 juillet 2022

Gaurav a également publié une photo de famille célébrant son anniversaire. Partageant la photo, il a taquiné sa femme Ritu Rathee avec la légende: “Merci à tous pour les beaux voeux. Vous avez fait ma journée. Merci également à @riturathee d’en avoir fait l’anniversaire le plus mémorable. AU SENS PROPRE.”





Samedi, Ritu avait prévu une fête d’anniversaire pour lui en réservant un car dans le métro de Noida. Un programme de Noida Metro Rail Corporation permet à quiconque d’en profiter, mais avec une limite maximale de 200 invités. Cependant, beaucoup plus de personnes ont atteint l’endroit en raison des publications Instagram de Gaurav et Ritu.

S’adressant à Hindustan Times plus tôt, la police de Noida l’a décrit comme une “situation de bousculade”.

Dans leur déclaration conjointe à HT, Gaurav et Ritu ont déclaré que “l’autorisation avait été sollicitée et accordée pour la même chose par les voies appropriées”.

La déclaration indique également: “Il est pertinent de mentionner ici que ces fans n’étaient pas violents et n’ont pas lancé de slogans répréhensibles ni nui à une propriété publique”, lit-on, ajoutant que “le comportement exemplaire en dit long sur l’exemple que le couple d’influenceurs a pour leurs fans ».

De plus, le couple a ajouté qu’ils “sont submergés par leur amour et leur affection pour nous”. Parlant des fans qui viennent à la station de métro, ils ont déclaré : “Le fait que nos fans nous admirent et se rassemblent en grand nombre pour célébrer l’anniversaire de Gaurav suggère qu’ils ont le sentiment que nous faisons partie de leur famille.”