Le pilote indien Gaurav Gill a pris un départ brillant, terminant 3e de la catégorie WRC2 et 6e au général, à seulement 1,3 seconde du leader du général T. Neuville et à 1,2 seconde du leader WRC2 T. Suninen respectivement dans la Super Spéciale (SSS) en le rallye de l’Acropole de Grèce au stade olympique d’Athènes jeudi.

Conduisant sur les routes de montagne sinueuses de gravier de la Grèce, combinées à des températures élevées et à une poussière étouffante, le seul Indien sur la grille de 70 des meilleurs pilotes de rallye du monde a commencé avec une vitesse d’environ 10 à 15 secondes de son leader tous les 5 km.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Matraqué avec son expérience de plusieurs années derrière les roues sur le sol national et à l’étranger, triple champion du rallye d’Asie-Pacifique et sept fois détenteur du titre du championnat national des rallyes indiens, Gill a fait sentir sa présence au cours du rallye.

Alors que le WRC Rally commence par un shakedown au cours duquel les équipes et les pilotes ont l’occasion de tester leurs machines pour les étapes de rallye à venir, Gill lors de sa première sortie au Acropolis Rally n’était qu’à 1,5 seconde de la voiture la plus rapide du WRC 2.

Au volant de la magnifique voiture Skoda Fabia R5 Rally2, Gill est visiblement en pleine forme pour affronter les leaders du WRC dans l’un des rallyes les plus éprouvants et les plus difficiles du calendrier WRC.

https://www.youtube.com/watch?v=B9-0K1zw3Fw” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Parlant de sa performance , Gaurav Gill a déclaré : « Nous sommes satisfaits du début que nous avons pris depuis le Shakedown jusqu’à maintenant. Ce rallye est une véritable épreuve de patience et d’endurance. Les pistes sont vraiment difficiles et cela devient plus difficile. Nous sommes gonflés à bloc pour faire de notre mieux pour surmonter les obstacles et maintenir la cohérence. SS d’environ 100kms). Avec la montée en flèche des températures estivales à Acropole, les étapes d’Elatia, des Bauxites et de Tarzan deviendront encore plus intimidantes car les pilotes et leurs voitures peuvent succomber aux routes de montagne sinueuses, poussiéreuses et parsemées de rochers.

Lire tout le Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici