Gaurav Gill domine le premier jour du rallye de Coimbatore

Gaurav Gill, pilote vedette sept fois champion national, a dominé la procédure pour terminer en tête du classement général lors de la journée d’ouverture du rallye de Coimbatore ici samedi.Gill, qui est trois fois vainqueur du championnat de rallye d’Asie-Pacifique, a décidé d’aller facile et sa vitesse d’horloge moyenne s’est avérée être de 70 km/h.

“Pour un pilote du Championnat du Monde des Rallyes (WRC) comme moi, c’est mauvais. Je touche toujours des vitesses de 100 et plus. C’est là que vous montrez votre talent mais, cette fois-ci, je voulais ramener la voiture à la maison en toute sécurité », a déclaré Gill.

Gill, qui a piloté le XUV300 lors de l’événement, a géré une solide avance de 1 min 31 s sur son plus proche rival Karna Kadur, qui occupe la deuxième place, et Arjun Rao, troisième.



“Je suis heureux que cela se soit terminé comme nous l’avions prévu pour la journée”, a ajouté Gill.

Gill a fait l’éloge de son copilote Musa Sherif et a déclaré que ce dernier corrigeait constamment les notes de rythme pendant la course.

« Parce que nous n’avions jamais parcouru une telle distance avec cette voiture. C’est 25 minutes de conduite non-stop sur du gravier meuble où il y a tellement de patinage des roues. Il y avait aussi beaucoup de chaleur. Les moteurs, le turbo, les arbres de transmission, les engrenages ne sont pas conçus pour avoir autant de chaleur et donc en tant que conducteur, vous devez être intelligent », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Fabid Ahmer du Kerala, champion en titre de l’Indian National Rally Championship 2, a commencé la journée avec un spectacle impressionnant dans l’étape d’ouverture.

Il était juste en haut de la table INRC2 avant qu’un problème d’arbre de transmission n’interrompe son voyage à mi-parcours.

