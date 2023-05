Gauhar Khan et Zaid Darbar ont eu un petit garçon, le couple annonce la naissance d’un enfant avec une note sucrée

Le 10 mai, mercredi, l’actrice de télévision Gauahar Khan et son mari Zaid Darbar ont eu la chance d’avoir un petit garçon. Le couple a accueilli son premier enfant et le couple a partagé la nouvelle avec ses abonnés. Sur Instagram, Gauahar et Zaid ont partagé la bonne nouvelle jeudi sur leurs pseudos Instagram respectifs. Le couple a partagé la création avec la légende « Allahumma baarik fihi ».

Dès que le couple a annoncé la nouvelle, plusieurs célébrités ont félicité le couple. Dia Mirza, Anushka Sharma et Anita Hasnandani ont écrit : « Félicitations ».