Gaufrier rappelé au Canada en raison d’un risque de brûlure.

Le risque que les consommateurs soient frappés par des morceaux de gaufres en feu a incité Santé Canada à émettre un rappel pour un gaufrier en particulier.

Un rappel a été publié la semaine dernière pour le gaufrier gaufré farci PowerXL de 5 pouces en raison d’un risque de brûlure.

Plus de 350 000 unités ont été vendues aux États-Unis, tandis que 777 unités ont été vendues au Canada.

« Des morceaux chauds de la gaufre ou de la farce peuvent être expulsés du gaufrier pendant l’utilisation ou lors de l’ouverture du produit, ce qui présente un risque de brûlure pour les consommateurs », indique le rappel.

Le problème est causé par un problème avec le mécanisme de verrouillage lorsque le gaufrier est trop rempli, selon la société derrière le produit. S’il y a trop de gaufres à l’intérieur du gaufrier, l’accumulation de pression à l’intérieur du produit peut entraîner des morceaux de gaufres chauds qui jaillissent du gaufrier lorsqu’il est déverrouillé.

Empower Brands, qui a co-publié le rappel avec la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, a reçu 44 rapports d’incidents de clients aux États-Unis, dont 34 brûlures. Trois personnes au total ont subi des blessures suffisamment graves pour consulter un médecin.

Jusqu’à présent, aucune blessure n’a été signalée au Canada.

Les modèles spécifiques concernés sont les modèles ESWM02 et ESWM03. Le rappel de Santé Canada ne concerne que le 5 pouces ESW02. Les consommateurs peuvent vérifier s’ils ont un modèle concerné en trouvant le numéro de modèle sur l’étiquette signalétique sur une languette sur le cordon d’alimentation.

Les clients concernés doivent cesser immédiatement d’utiliser leur gaufrier et peuvent contacter Empower Brands pour recevoir gratuitement une pièce d’adaptateur de loquet et des instructions sur la façon de réparer le gaufrier.

Les unités concernées ont été vendues au Canada de juillet 2021 à octobre 2022 et ont été distribuées par Tristar Products Inc. et Spectrum Brands Canada, Inc.

Les gaufriers sont offerts en 11 couleurs, dont trois ont été vendues au Canada : noir, cannelle et ardoise.