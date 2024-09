Gauff rafraîchi et « excité » avec une nouvelle configuration d’entraîneurs à Pékin

BEIJING — Coco Gauff a renforcé son équipe d’entraîneurs jusqu’à la fin de la saison et jusqu’à l’année prochaine. La n°6 mondiale a annoncé la fin de son partenariat avec Brad Gilbert après l’US Open et a désormais ajouté Matt Daly comme entraîneur aux côtés de son entraîneur de longue date, Jean-Christophe (« JC ») Faurel.

Daly, 45 ans, a joué au tennis collégial à l’Université de Notre Dame et a obtenu son diplôme en 2001. Il a récemment entraîné Denis Shapovalov sur le circuit ATP la saison dernière. Gauff a commencé à travailler avec Daly une semaine avant de s’envoler pour Pékin pour l’Open de Chine.

« Je suis vraiment excitée », a déclaré Gauff à WTA Insider à Pékin. « Je pense que c’est probablement à cela que cela ressemblera l’année prochaine aussi. Je suis très excité par un nouveau changement et j’espère améliorer d’autres parties de mon jeu.

« Travailler avec Brad était vraiment génial et évidemment nous avions un excellent partenariat. Je pense qu’il était juste temps de faire une réinitialisation, un rafraîchissement et d’ajouter certaines choses dans mon jeu que je pensais devoir faire pour avoir une meilleure saison la prochaine. année. »

La priorité absolue de Gauff et de son équipe est de s’attaquer à son service. Plus tôt ce mois-ci, sa défense du titre à l’US Open s’est terminée au quatrième tour contre Emma Navarro. Elle a commis 19 doubles fautes dans la défaite.

« Il y a d’autres aspects de mon jeu sur lesquels je veux travailler aussi, mais l’accent est mis actuellement sur le service », a déclaré Gauff. « Quand je sers bien, je joue plutôt bien. Pour moi, c’est la base de mon jeu. »

Ne vous attendez pas à voir une toute nouvelle motion de service de la part de Gauff cette semaine. Elle qualifie les nouveaux changements de « subtils », mais constate déjà une nette différence dans la pratique. Vient maintenant le test de la reproduction de ces résultats dans des conditions de match.

« Déjà, le peu que nous avons fait a apporté une amélioration drastique par rapport à là où j’étais il y a trois semaines », a-t-elle déclaré.

« À ce stade, il n’y a pas grand chose de fou, comme changer complètement de technique ou tout réinitialiser. Ce sont juste des choses subtiles qui, en le faisant depuis une semaine maintenant, vont m’aider. »

Demi-finaliste à Pékin l’année dernière, Gauff est tête de série n°4 cette année et affrontera la Française Clara Burel lors de son match d’ouverture plus tard cette semaine. La joueuse de 20 ans se lance dans un swing asiatique chargé au n°6 de la course PIF vers les finales WTA. Elle tente de décrocher une place pour sa troisième finale consécutive de la WTA.

« Je n’ai jamais ressenti de pression pour atteindre la finale, sauf la première année où j’essayais d’y arriver », a déclaré Gauff. « Cette année, ce serait formidable de se qualifier et de vivre une finale organisée, mais je n’essaie pas non plus de mettre trop de pression car il s’agit d’une nouvelle configuration d’entraîneur et j’ajoute des choses. Ce tournoi, nous avons commencé un pré- saison précoce, en quelque sorte.

« Donc, je n’y pense pas vraiment. Si cela arrive, c’est génial. Sinon, j’ai des vacances plus tôt. C’est gagnant-gagnant. Mais tout le monde veut se qualifier pour les huit derniers, donc ce serait cool. »

L’année dernière, Gauff est arrivée à Pékin épuisée par sa course acharnée vers son premier titre du Grand Chelem à New York. Cette année, elle a un élan supplémentaire dans sa démarche.

« J’ai fait plus de choses cette fois », a déclaré Gauff. « L’année dernière, j’étais tellement fatigué que je n’ai rien fait. Cette fois, je me suis adapté beaucoup plus vite et j’ai fait la Grande Muraille et la Cité Interdite, ce qui était vraiment cool.

« J’ai pu passer deux semaines à la maison pour me sentir reposé. J’espère terminer cette saison en force. »