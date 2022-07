Gaudreau va frapper l’agence libre, dit Treliving

L’attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau a pris la décision de tester le libre arbitre.

Le directeur général des Flames, Brad Treliving, en a fait l’annonce mardi soir.

“C’est une journée décevante, c’est le moins qu’on puisse dire”, a-t-il déclaré.

“Je peux assurer à nos partisans que nous avons fait tout notre possible pour garder John à Calgary… Je veux lui souhaiter, ainsi qu’à sa famille, le meilleur. Il nous a donné huit belles années ici.”

La décision de Gaudreau signifie que le joueur de 28 ans peut revenir dans l’équipe, mais ne pourra pas signer un contrat de huit ans avec les Flames après l’expiration de la date limite de minuit mardi soir.

Gaudreau a établi des sommets en carrière au cours de la saison 2021-22, avec 40 buts, 75 passes et 115 points et a terminé quatrième du trophée Hart en votant comme joueur le plus utile de la ligue.

Il a disputé 602 matchs en carrière, tous avec les Flames (210 buts, 399 passes) et a amassé 609 points.

Gaudreau vient de terminer un contrat de 40,5 millions de dollars sur six ans et a été initialement sélectionné par les Flames en quatrième ronde (104e au total) lors du repêchage 2011 de la LNH.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne