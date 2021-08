«  gauchistes maniaques  »: Trump claque USWNT et «  la femme aux cheveux violets  », affirme que l’équipe aurait remporté l’or olympique si elle n’avait pas été aussi réveillée

Les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde sont entrés dans le tournoi face à des accusations d’excès de confiance égalées par la presse nationale, dont certains ont même suggéré que les Jeux olympiques pourraient être trop faciles pour eux.

LIRE LA SUITE : « Les Jeux olympiques sont-ils trop faciles pour l’équipe féminine américaine ? » Les fans font la une d’ESPN arrogant après que les Américains ont été mis en déroute par la Suède lors du match d’ouverture

En fin de compte, l’équipe américaine s’est remise d’un match d’ouverture aux mains de la Suède pour atteindre les demi-finales, mais a été battue par ses voisins nord-américains, le Canada, qui les a battus pour la première fois en plus de 20 ans.

Le résultat a conduit à une moquerie généralisée de la guerrière éveillée Megan Rapinoe, et son ancien ennemi juré Trump a profité de l’occasion pour creuser dans l’équipe même s’ils ont sauvé une certaine fierté avec une victoire 4-3 pour la médaille de bronze contre l’Australie jeudi.

Banni des réseaux sociaux, Trump a publié une déclaration qui commençait : « Si notre équipe de football, dirigée par un groupe radical de gauchistes maniaques, n’avait pas été réveillée, elle aurait remporté la médaille d’or au lieu du bronze.

« Réveillé signifie que vous perdez, tout ce qui est réveillé va mal, et notre équipe de football l’a certainement fait », il a continué.

« Il y avait cependant quelques Patriotes debout.

« Malheureusement, ils ont besoin de plus que cela en respectant notre pays et notre hymne national. Ils devraient remplacer les wokesters par des Patriots et recommencer à gagner.

« La femme aux cheveux violets a terriblement joué et passe trop de temps à penser à la politique de la gauche radicale et à ne pas faire son travail » Trump a terminé, en référence directe à Rapinoe, qui dans le passé s’est décrite comme une « protestation à pied » contre sa politique.

Trump a publié une déclaration critiquant l’équipe de football féminin des États-Unis, médaillée de bronze. pic.twitter.com/ZXUBdLMy8l – Elizabeth Crisp (@elizabethcrisp) 5 août 2021

Ce n’est pas la première fois que Trump a récemment fustigé l’équipe.

Lors d’un rassemblement fin juillet, il a encouragé une foule à Phoenix à les huer.

« Le réveil fait perdre » Trump s’est moqué dans une vidéo qui a été partagée sur Twitter.

« L’équipe de football féminine des États-Unis est un très bon exemple de ce qui se passe », ajouta-t-il en secouant la tête et en souriant.

TRUMP : « Le réveil fait perdre » Trump s’en prend à l’équipe de football féminin des États-Unis qui a perdu 3-0, brisant une séquence de 44 victoires consécutives et déchire les Indians de Cleveland pour avoir changé de nom. pic.twitter.com/i6jWSwAe1X – Benny (@bennyjohnson) 25 juillet 2021

« Plus tôt cette semaine, ils ont perdu de manière inattendue trois à rien contre la Suède et les Américains en étaient heureux », il prétendait.

« Tu as prouvé ce point avant même que je le dise, » a-t-il plaisanté, sous les rires de la foule.