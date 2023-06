Gauahar Khan, Zaid Darbar partagent les premières photos de leur petit garçon et révèlent son nom ; voici ce que cela signifie

L’actrice Gauahar Khan et le fils du compositeur de musique Ismail Darbar, Zaid Darbar, qui se sont mariés en décembre 2020, ont eu la chance d’avoir un petit garçon le 10 mai. Le samedi 10 juin, le couple a révélé le nom de leur fils nouveau-né, Zehaan, tout en partageant ses premières photos lors de son premier mois d’anniversaire.

S’adressant à leur Instagram, le couple a écrit : « Notre ZEHAAN. Révélant le nom de notre petit, ma sha Allah à son premier mois depuis sa naissance. Merci à tous pour votre amour, recherchant vos bénédictions continues pour lui et demandant la confidentialité pour notre lil jaan. Il envoie son amour », et a ajouté un cœur rouge et des émojis les mains jointes. Selon FirstCry Parenting.com, le nom Zehaan a plusieurs significations, notamment la luminosité, la blancheur, la sécheresse, la super abondance, la prospérité, la richesse et la progression.

Sur les adorables photos, Gauahar et Zaid ont été vus vêtus de noir tandis que leur bébé Zehaan portait une tenue rouge et blanche sur le thème de Superman. Le visage du bébé n’est pas visible sur les deux photos. Plusieurs célébrités telles que Raghu Ram, Ishitta Arun, Gautam Rode, Monica Bedi et Sophie Choudry, entre autres, ont exprimé leurs félicitations pour le couple.





Pendant ce temps, sur le front du travail, Gauahar Khan a été vu pour la dernière fois dans l’émission de rencontres Netflix IRL – In Real Love. Elle a joué dans trois séries Web l’année dernière, à savoir Bestseller, Shiksha Mandal et Salt City. L’actrice a également joué dans des films comme Rocket Singh : Vendeur de l’année, Begum Jaan, 14 Phere, Badrinath Ki Dulhania et Ishaqzaade.

Parlant de sa carrière à la télévision, elle a remporté Bigg Boss 7 en battant Tanishaa Mukerji, Ajaz Khan et Sangram Singh lors de la grande finale en 2013. Deux ans en arrière en 2020, elle est venue dans Bigg Boss 14 en tant que senior pendant dix-huit jours avec Hina Khan. , qui était le finaliste de Bigg Boss 11, et le regretté acteur Sidharth Shukla, qui a remporté Bigg Boss 13.

