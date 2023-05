Gauahar Khan, Zaid Darbar béni avec un petit garçon; Anushka Sharma, Dia Mirza, Anita Hassanandani et d’autres envoient leurs félicitations

Gauahar Khan et Zaid Darbar ont eu la chance d’avoir un fils. Le couple a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Gauahar Khan et Zaid Darbar se sont mariés en décembre 2020. Le couple se fréquentait depuis environ six à huit mois avant de décider de se marier. Zaid Darbar, chorégraphe et créateur de contenu, est le fils du célèbre compositeur de musique Ismail Darbar. La note sur Instagram disait : « As Salaam Alaaikum Beautiful World, dit notre paquet de joie. Arrivé le 10 mai 2023 pour nous faire réaliser ce que signifie vraiment le bonheur. Notre garçon béni remercie tout le monde pour leur amour et leurs prières. Nouveaux parents reconnaissants et riant Zaid et Gauahar. »

L’actrice a rapidement été inondée de notes de félicitations. Anushka Sharma, Sunil Grover, Sameera Reddy ont été parmi les premiers à envoyer leurs meilleurs vœux. Sugandha Mishra a écrit : « Beaucoup de félicitations à vous deux… plein de bisous à la petite », tandis que Sophie Choudry a commenté : « MashAllah énorme félicitations à vous les gars Qu’Allah bénisse votre petit garçon avec une bonne santé, bonheur toujours !!! » L’actrice avait été occupée avec ses projets OTT après le mariage. La différence d’âge de Gauahar Khan et Zaid Darbar a été discutée sur les réseaux sociaux mais l’actrice a dit que même s’il était plus jeune, ce n’était pas aussi énorme qu’on le prétendait.

Gauahar Khan était actif sur les réseaux sociaux. Elle a eu sa fête d’anniversaire il y a quelques jours. Bollywood Life félicite les nouveaux parents de la ville.