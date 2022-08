Gauahar Khan soutient la blague de Ranbir Kapoor sur la prise de poids pendant la grossesse de sa femme Alia Bhatt ; les gens la traitent d”hypocrite’

Gauahar Khan est venu en soutien à Ranbir Kapoor après avoir été massivement critiqué pour avoir fait une blague sur la prise de poids de sa femme Alia Bhatt pendant sa grossesse. Les gens l’ont traité d’insensible et beaucoup ont été offensés. Alors que Ranbir s’est excusé pour la même chose. Gauahar dans son récent tweet a expliqué à quel point les gens sont devenus très sensibles aujourd’hui et comment ils ne peuvent même pas accepter une blague légère qu’un mari a faite à sa femme. Elle a écrit, ” Aaj kal log kuch zyaada salut sensible ho gaye hain. Ab apni biwi se kuch halka phulka Mazaak karne pe bhi paabandi hai, kya pata kaun kahaan pe offenser ho jaaye. Prenez une pilule de refroidissement yaar, prenez de la lumière, cela résoudra beaucoup de problèmes dans le monde.”

Ce soutien de Gauahar Khan à la blague de Ranbir sur sa femme Alia n’a pas été bien accueilli par les internautes et ils la traitent d’hypocrite; Voici pourquoi

pas de pls gauahar soyons honnêtes. soyons d’accord sur le fait que la blague n’était pas drôle du tout, plutôt de mauvais goût. Ce n’est pas parce que c’est votre ancien collègue et que vous partagez de bonnes relations avec lui que vous continuerez à défendre quoi que ce soit. ??? (@zulkoid) 26 août 2022

C’est hilarant. Une personne qui lui donne des commentaires sur tout et n’importe quoi et s’attend à ce que les autres gardent le silence quand il s’agit d’elle ! Beaucoup hypocrite ? PS: Je ne peux pas blv j’avais une fois enraciné pour elle. Cendre ~ (@EndearingTejRan) 25 août 2022

Oh l’hypocrite !!! Beaucoup de sélectivité … comment sont les règles pour les biggies de Bollywood et d’autres personnes si différentes, madame … maintenant, vous n’avez pas à commenter leur relation personnelle Il suffit de regarder dans le miroir. Admirateur de Ranveerian X Karan (@KKAdmirer2015) 26 août 2022

Diidi bus bb16 yaad rakhna et prendre une pilule de refroidissement et voir l’épisode calmement Pooja Hasija | TF | (@PoojaHasija14) 25 août 2022

Pratiquez cela vous aussi. Vous déclenchez l’enfer des gens pendant les journées bb et identifiez des choses qui n’ont même pas besoin d’être pointées du doigt. Vous vous offusquez et dites des choses comme c’est mon point de vue et mon expression. Vous devenez aussi ouvertement sensible. En espérant un gauhar mature cette saison. umar___stan (@umar___stan) 25 août 2022

Tu es un si grand hypocrite ? fahad. (@abeyaaar) 25 août 2022

Alors que beaucoup ont soutenu Gauahar et étaient d’accord avec elle. Ranbir Kapoor, qui était récemment à Chennai pour promouvoir son film Brahmastra avec Chiranjeevi et Rajamouli, s’est excusé auprès des personnes qu’il a déclenchées et offensées avec la blague sur la prise de poids sur sa femme Alia et a admis avoir un mauvais sens de l’humour.