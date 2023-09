Gauahar Khan s’en prend à Rakhi Sawant pour s’être moqué de l’Islam ; la critique pour ses « abayas horribles »

Rakhi Sawant a récemment visité La Mecque et a demandé la bénédiction d’Allah au milieu de sa bataille juridique en cours avec son ex-mari, homme d’affaires. Adil Khan Durrani. Rakhi a formulé de graves allégations contre Adil, de même qu’Adil a formulé des allégations choquantes contre Rakhi. Ils ont tenu des conférences de presse au cours desquelles ils ont lavé leur linge sale en public. Sherlyn Chopra et Rajshree More ont également interpellé Rakhi à ce sujet. Rakhi a de nouveau embrassé l’Islam avec sa visite à la Mecque. Cependant, Gauahar Khan n’est pas très content de Rakhi.

Gauahar Khan dénonce Rakhi Sawant pour se moquer de l’Islam

Gauahar Khan a utilisé son compte Instagram et a partagé une histoire sur le Qatar envoyant des orphelins somaliens pour la Omra. Elle a partagé le lien dans ses histoires et a lancé une diatribe à propos de Rakhi Sawant sans vraiment la nommer. Gauahar l’a qualifiée de perdante qui prend l’Islam pour acquis et se moque du lieu de pèlerinage. Elle la traite de personne avide de drame et se demande comment Rakhi a pu visiter un tel endroit et y faire également du drame.

Gauahar Khan a critiqué Rakhi pour s’être retournée, c’est-à-dire pour avoir accepté l’islam et a déclaré la minute suivante qu’elle avait été forcée d’accepter la religion. Gauahar l’a qualifiée de créature sans vergogne et a souhaité que le conseil de l’Islam en Inde et en Arabie Saoudite prenne des mesures strictes à son encontre. Le gagnant de Bigg Boss a également souligné le style de Rakhi. Rakhi, qui s’appelle Fatima, porte diverses Abayas extravagantes avec des bijoux et du maquillage. Gauahar les appelait « des abayas horribles ».

Gauahar sur ce qui fait de quelqu’un un musulman

Rakhi Sawant a également parlé de l’Islam dans des interviews et dans des articles médiatiques. Gauahar partage ce qui fait d’une personne un vrai musulman. Elle dit que comprendre les 5 piliers de l’Islam, être un être humain bon et véritable et aimer Allah peut rendre une personne musulmane. « Toute foi est dans le cœur, vous n’avez pas besoin de 59 caméras pour la mettre en valeur », termine-t-elle son discours. Dans l’actualité du divertissement, découvrez l’histoire Instagram de Gauahar Khan ici :

Regardez la vidéo controversée de Rakhi Sawant ici :

Affaire Rakhi Sawant avec Adil Khan Durrani

Rakhi Sawant a allégué qu’Adil avait tourné ses vidéos de nu et les avait vendues. Elle a affirmé avoir également été violée. Récemment, Rakhi a parlé de sa vie au milieu de la bataille juridique avec Adil. Elle a été vue arborant un nouveau look. Rakhi a affirmé qu’elle souffrait de perte de cheveux et qu’elle avait dû se couper les cheveux. De plus, elle a été vue voyageant dans un pousse-pousse automatique. Rakhi a imputé la faute à Adil, affirmant qu’il se promenait dans des voitures chères alors qu’elle voyageait maintenant en voiture.