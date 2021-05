Gauahar Khan se sent enfin comme une jeune mariée, partage de superbes photos dans une tenue blanche! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Gauahar Khan, mariée à Zaid Darbar le 25 décembre 2020, se sent enfin comme une jeune mariée.

L’actrice s’est rendue sur Instagram dimanche 16 mai pour partager une série de belles photos d’elle-même dans un magnifique costume indien blanc. Gauahar a porté une dupatta et a même mis un gajra dans ses cheveux.

En revenant sur les derniers mois, l’actrice a écrit: «J’ai enfin le temps et l’occasion de se sentir comme une jeune mariée. # Ramadan2021 Je me suis permis d’être OK! J’ai traversé un tour de montagnes russes d’émotions ces 2 derniers mois. Mais vous devez vous permettre d’être bien, pour finalement être bon! Croyez-moi, soyez gentil avec vous-même! #NewBride #SelfLove ».

Gauahar, dont le père ne se maintenait pas bien pendant un certain temps, est décédé le 5 mars. L’actrice a ensuite été testée positive au COVID mais s’est maintenant complètement rétablie.

Gauahar, a posté une photo d’elle-même avec Zaid à l’Aïd et l’a légendée: «Humari Pehli Eid ensemble! (Notre premier Eid ensemble) Alhamdulillah! «

L’actrice qui s’est mariée à l’époque d’une pandémie continue de publier des photos aimées avec son mari Zaid.