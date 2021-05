New Delhi: Eid-ul-Fitr approche mais cette année sera un peu différente en raison de la pandémie COVID-19.

Cependant, vous pouvez toujours célébrer le festival chez vous avec vos proches, sans briser aucun protocole COVID.

L’actrice Gauahar Khan a offert à ses fans un maquillage parfait du lever au coucher du soleil – qui symbolise la période de jeûne que les musulmans entreprennent pendant le mois de Ramadan pendant un mois avant la fête de l’Aïd.

Gauahar a posté une vidéo de 12 minutes et 27 secondes d’elle-même en train de se maquiller à partir de zéro pour le festival de l’Aïd. La vidéo est en partenariat payant avec le site de commerce électronique Naykaa.

“EID MUBARAK à tout le monde! Souhaitant et priant pour la bonne santé et la sécurité de tous! J’ai créé ce magnifique maquillage du lever au coucher du soleil en collaboration avec @mynykaa sur #NykaaTV. Ce look est en effet parfait pour un EID intime à la maison. Faites-moi savoir vos plans EID dans les commentaires ci-dessous! Je vous souhaite une célébration de l’Aïd sûre, heureuse et intime. Beaucoup d’amour de ma part #StaySafe #StayHome », a écrit l’actrice lundi 10 mai.

Dans le look «du lever au coucher du soleil», Gauahar utilise des teintes représentant tôt le matin et la nuit pour se maquiller.

L’actrice de ‘Tandav’ a également partagé ses beaux looks en vêtements ethniques sur Instagram pour le Ramadan.

Ce sera également le premier Eid de Gauahar après son mariage. L’actrice s’est mariée avec le créateur de contenu en ligne Zaid Darbar le 25 décembre 2020.