Gauahar Khan partage sa première photo de bosse de bébé, son mari Zaid Darbar la qualifie de “belle”

Quelques jours après que Gauahar Khan et Zaid Darbar ont annoncé leur première grossesse le 20 décembre 2022, l’actrice a partagé sa première photo de bosse de bébé sur son Instagram le lundi 2 janvier. Gauahar a été vue rayonnant de l’éclat de la grossesse dans une robe à épaules dénudées . “Ma sha Allah, Laa quwataa illa billah ! #grateful #sunshine #firstbumppic #keepitreal #love #blessings”, a-t-elle légendé son message.

Le futur papa Zaid s’est rendu dans la section des commentaires et a appelé sa femme “Magnifique”, tout en laissant tomber un emoji au cœur rouge pour elle. La chanteuse Neeti Mohan a écrit : “2023 sera super bénie”. Les fans et les abonnés de Gauahar ont inondé la section des commentaires de souhaits pour le couple et leur bébé.





Gauahar et Zaid, qui se sont mariés en décembre 2020, avaient mis en place une vidéo animée décalée pour partager la nouvelle de leur grossesse. La vidéo déclarait: “Un est devenu deux lorsque Z a rencontré G et maintenant l’aventure continue car nous devenons bientôt trois! Gauahar & Darbar + 1, In Sha Allah recherchant toutes vos prières et bénédictions dans ce nouveau voyage.”

Pendant ce temps, sur le plan du travail, l’actrice a été vue dans trois séries Web l’année dernière, à savoir Bestseller, Shiksha Mandal et Salt City. Elle a également fait partie de l’émission controversée Tandav dirigée par Saif Ali Khan en 2021. Gauahar a également joué dans des films comme Rocket Singh : vendeur de l’année, Begum Jaan, 14 Phere, Badrinath Ki Dulhania et Ishaqzaade.

Parlant de sa carrière à la télévision, elle a remporté la septième saison de l’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 7 en battant Tanishaa Mukerji, Ajaz Khan et Sangram Singh lors de la grande finale en 2013. Deux ans en 2020, elle est arrivée dans Bigg Boss 14 en tant que Senior pendant dix-huit jours avec Hina Khan, qui était la finaliste de Bigg Boss 11, et le regretté acteur Sidharth Shukla, qui a remporté Bigg Boss 13.

