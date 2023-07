Gauahar Khan partage de superbes photos de son Godh Bharai; merci aux amis de Pune pour un geste spécial

Gauahar Khan et Zaid Darbar ont accueilli chez eux un petit garçon au mois de mai 2023. Il s’agit du premier enfant du couple. La dame qui était assez active sur Instagram pendant sa grossesse a maintenant partagé quelques photos de son Godh Bharai. On peut la voir vêtue d’un joli haut et d’une jupe blancs. C’est une tradition de voir les femmes porter beaucoup de bijoux à l’occasion de leur traditionnel Godh Bharai. Sur les photos, on peut voir Gauahar Khan dans une magnifique parure de bijoux faite de fleurs. Elle a un tour de cou, un long collier, un kamar patta, des brassards, des boucles d’oreilles et un matha patta. Bref, elle a l’air magnifique. Regarde ces photos…

Gauahar Khan était enceinte de sept mois lorsque les photos ont été prises. L’actrice a remercié ses amis qui sont venus de Pune pour passer la journée avec elle. Comme nous le savons, Pune est sa ville natale. Gauahar Khan a épousé Zaid Darbar en 2020. Le couple s’est marié lors d’une cérémonie à Mumbai avec un nombre limité d’invités. Ils ont également été trollé pour la différence d’âge. Gauahar Khan a admis que Zaid Darbar était plus jeune qu’elle, mais a déclaré que l’écart n’était pas aussi large qu’on le prétendait.

Au cours des derniers mois, nous l’avons vue dans un certain nombre d’émissions Web. Gauahar Khan est de retour pour faire des séances photo. Tout le monde est étonné de la facilité avec laquelle elle a perdu tout le poids de la grossesse. Gauahar Khan a déclaré que le manque de sommeil et le fait qu’elle se promène dans la maison avec Zehan sur ses genoux auraient pu aider. Elle a perdu dix kilos de poids. Gauahar Khan était dans la série de rencontres Netflix In Real Love. Les fans l’ont également vue à Tandav dans une performance percutante.