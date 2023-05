Gauahar Khan obtient un vœu réconfortant pour la fête des mères en devenant une nouvelle maman de son mari Zaid Darbar en attendant la fête des pères

Être mère est le sentiment le plus divin, et rien ne peut battre ce sentiment. Et vous n’avez pas besoin d’un jour particulier pour célébrer la maternité ; c’est la fête des mères tous les jours. Et la nouvelle maman de la ville, Gauahar Khan, qui a accouché d’un petit garçon il y a quelques jours à peine, a reçu le souhait le plus réconfortant de son mari, Zaid Darbar. L’acteur s’est rendu sur son compte Instagram et a ajouté les histoires de Gauahar Khan, qui était extrêmement belle. Il lui a souhaité une bonne fête des mères et elle rayonnait de joie. Le bonheur était clairement visible sur son visage, alors qu’elle riait aux éclats lorsqu’un père excité, Zaid Darbar, a déclaré qu’il attendait maintenant la fête des pères, qui aura lieu le mois prochain en juin.

Regardez la vidéo du premier aperçu de Gauahar Khan après avoir accouché de son petit garçon comme Zaid lui souhaite le jour de la fête des mères.

Gauahar et Zaid ont annoncé l’arrivée de leur petit bébé le 10 mai, et leur excitation était terminée. Zaid et Gauahar sont le couple le plus adorable et le plus aimé de la ville, et leurs messages amoureux et drôles sur Instagram montrent seulement qu’ils partagent une belle relation ensemble.

Alors que l’éclat post-grossesse de Gauahar est incontournable, l’actrice a été vue vêtue d’une robe de nuit colorée alors qu’elle profitait de son bonheur de mère, et nous avons hâte qu’elle partage bientôt un aperçu de la petite. Alors que les célébrités ont de nos jours lancé la tendance à ne pas prendre de photo, on se demande si Gauahar et Zaid, qui sont des influenceurs et ont des millions de fans qui les suivent, dévoileront bientôt ou non le visage de leur nouveau-né.

Gauahar Khan avait parlé avec enthousiasme d’embrasser la maternité dans ses interviews, et nous avons hâte qu’elle partage les défis et la nouvelle phase dans laquelle elle est entrée dans sa vie. « J’ai vraiment hâte d’être mère. J’espère vraiment que cela arrivera bientôt. Je ne prévois jamais (les choses, donc) quand cela arrivera, cela arrivera. Ce n’est pas quelque chose que Zaid (Darbar, danseur-mari) et moi avons prévu ki ek saal baad, do saal baad Nous n’avons jamais eu cette conversation ».