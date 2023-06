Gauahar Khan et Zaid Darbar révèlent le nom de leur fils après un mois [View Adorable Pics]

Gauahar Khan marié Zaïd Darbar en 2020. Ils ont récemment accueilli un petit garçon et sont sur un nuage depuis. Gauahar Khan et Zaid Darbar sont actuellement occupés à être les parents de leur petit Zaid, âgé d’un mois. Et aujourd’hui, ils ont annoncé le nom de leur petit garçon. Gauahar et Zaid ont nommé leur petit garçon Zehaan. Les parents débutants ont partagé d’adorables photos de la petite famille sur leur compte Instagram, portant le nom. Les photos de Gauahar, Zaid et leur petit garçon sont toutes adorables !

Gauahar Khan et Zaid Darbar révèlent le prénom de leur petit garçon

Gauahar Khan et Zaid Darbar ont pris leurs contacts sur les réseaux sociaux et ont partagé quelques photos avec leur petit garçon. La première photo montre Gauahar et Zaid regardant leur petit bout de chou, Zeehan. Gauahar les tient tandis que Zaid se tient juste à ses côtés et lui parle. Zehaan semble regarder curieusement son père Zaid et essayer de comprendre ce qu’il dit tandis que maman Gauahar regarde avec adoration. La deuxième photo montre Zaid tenant Zehaan tandis que Gauahar tient sa petite main avec sa main. Ils adorent tous les deux Zehaan.

Gauahar a remercié tout le monde pour leur amour et leurs bénédictions depuis la naissance de son petit garçon. Elle demande à chacun de continuer à répandre son amour et ses bénédictions sur son petit tout en demandant un peu d’intimité pour l’adorable munchkin. « Il envoie son amour », ont-ils écrit dans la légende. Découvrez la publication Instagram partagée de Gauahar Khan et Zaid Darbar ci-dessous:

Des célébrités telles que Dipika Kakar, Mahhi Vij, Kishwer Merchant, Gautam Rode, Sophie Choudhary et bien d’autres ont répandu leur amour et leur amour sur Gauahar, Zaid et Zehaan. Ils ont pris la section des commentaires et envoyé tout leur amour. Nous avons cherché sur Google la signification de Zehaan et devinez ce que cela signifie ? Zehaan est un nom de garçon et le nom signifie luminosité, blancheur prospère, riche et riche et progresse. C’est un si beau nom pour leur petit.

Parler de l’histoire d’amour de Gauahar et Zaid

Selon les rapports, Gauahar a rencontré Zaid dans une épicerie pour la première fois. Pendant le confinement, ils ont commencé à se rencontrer assez souvent à l’épicerie. Ils ont commencé à se lier au milieu de la pandémie et bientôt l’amour s’est épanoui entre eux.