Gauahar Khan et Zaid Darbar profitent de leur lune de miel à Moscou

Gauahar Khan et Zaid Darbar, qui se sont mariés en décembre 2020, semblent enfin avoir un congé bien mérité pendant leur lune de miel en Russie. Le couple très amoureux a partagé des photos sur les réseaux sociaux de leur escapade romantique, laissant les fans jaillir.

Gauahar s’est rendue sur Instagram dimanche pour partager une série de photos avec son amour Zaid Darbar près de la cathédrale Saint-Basile à Moscou, en Russie. La star de ‘Isaqzaade’ a été vue portant un t-shirt sans manches jaune avec un jean bleu taille haute, tandis que Zaid est vu dans un look plus décontracté – enfilant un sweat-shirt et un pantalon beiges. Elle l’a légendé, « Love In Moscow! »

Gauahar et Zaid ont partagé non pas une mais de nombreuses photos de leur sortie documentant chaque instant. On peut voir le couple s’amuser et s’amuser.

Le couple s’est marié à Mumbai l’année dernière en présence de famille et d’amis proches. Le mariage était une affaire de trois jours qui comprenait des cérémonies Mehendi et chiksa.

Gauahar avait précédemment partagé avec ses partisans qu’elle et Zaid s’étaient rencontrés pendant le verrouillage alors qu’ils faisaient leurs courses, et se sont entendus instantanément. Ils ont commencé à envoyer des SMS et leurs rendez-vous étaient composés de longs trajets et d’appels Zoom.