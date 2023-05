Gauahar Khan et Zaid Darbar ont eu un petit garçon, le couple annonce la naissance d’un enfant avec une note sucrée

Le 10 mai, mercredi, l’actrice de télévision Gauahar Khan et son mari Zaid Darbar ont eu la chance d’avoir un petit garçon. Le couple a accueilli son premier enfant et le couple a partagé la nouvelle avec ses abonnés. Le 11 mai, Gauahar et Zaid ont partagé la bonne nouvelle sur leurs comptes Instagram respectifs. Le couple a partagé la création avec la légende « Allahumma baarik fihi ».

Sur la photo, les nouveaux parents ont partagé leur enthousiasme d’accueillir le nouveau membre de leur famille. « C’est un garçon. As salaam u alakum beau monde, dit notre paquet de joie. Arrivé le 10 mai 2023. Pour nous faire réaliser ce que signifie vraiment le bonheur. Notre garçon béni remercie tout le monde pour leur amour et leurs prières. Nouveaux parents reconnaissants et ricanants, Zaid et Gauahar », indique la note.

Voici le poste





Dès que le couple a annoncé la nouvelle, plusieurs célébrités ont félicité le couple. Dia Mirza, Anushka Sharma et Anita Hasnandani ont écrit : « Félicitations ». Vikrant Massey a écrit : « Bahut bahut mubaarak à vous deux. Restez bénis. Anirudh Sharma a écrit : « Félicitations les gars @zaid_darbar @gauaharkhan. »

L’un de ses fans a écrit : « MashaaAllahhhh félicitations !!! Trop contente ! J’espère que vous allez bien tous les deux. » Un autre fan a écrit : « Masha Alla. Félicitations @gauaharkhan @zaid_darbar. Qu’Allah bénisse et protège toujours ton précieux paquet de joie. »

Gauahar et Zaid, qui se sont mariés en décembre 2020, ont annoncé leur première grossesse en décembre 2022. Le duo a mis en place une vidéo animée originale pour partager la nouvelle de leur grossesse. La vidéo déclarait: « Un est devenu deux lorsque Z a rencontré G et maintenant l’aventure continue car nous devenons bientôt trois! Gauahar & Darbar + 1, In Sha Allah recherchant toutes vos prières et bénédictions dans ce nouveau voyage. »

Pendant ce temps, côté travail, l’actrice a été vue dans trois webséries en 2022 à savoir Bestseller, Shiksha Mandal et Salt City. Elle a également fait partie de l’émission controversée Tandav dirigée par Saif Ali Khan en 2021. Gauahar a également joué dans des films comme Rocket Singh : vendeur de l’année, Begum Jaan, 14 Phere, Badrinath Ki Dulhania et Ishaqzaade.