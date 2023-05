Gauahar Khan est sorti de l’hôpital, tient un nouveau-né dans ses bras, pose avec Zaid Darbar ; les internautes l’appellent la « maman la plus mignonne »

L’actrice de télévision Gauahar Khan et son mari Zaid Darbar sont devenus les fiers parents d’un petit garçon le 10 mai. Trois jours après la naissance du bébé, Gauahar a obtenu son congé de l’hôpital. Le 13 mai, Gauahar et Zaid sont sortis de l’hôpital Lilavati de Mumbai et ont été accueillis par des paparazzi.

Gauhar avait l’air ravi de tenir son petit paquet de joie dans ses bras. Elle a remercié les photographes pour leurs souhaits et a posé pour eux avec Zaid. Gauahar a été aperçu portant un t-shirt blanc ample avec un pyjama vert. Zaid portait un t-shirt marron avec un pantalon cargo jaune. Viral Bhayani a mis en ligne la vidéo sur son Instagram avec la légende « #gauaharkhan #zaiddarbar avec leur fils devant l’hôpital de Lilavati ».

Voici la vidéo





Dès la mise en ligne de la vidéo, plusieurs internautes ont réagi aux visuels de la nouvelle maman. Un internaute a écrit : « Maman la plus mignonne ». Un autre internaute a écrit : « Félicitations Mahadev Tum Teeno ko Salamat rakhe aur Humesha Khush rakhe (Que Dieu vous bénisse tous les trois). » Un internaute a écrit : « Elle n’a pas pu s’empêcher d’attirer l’attention quelques jours après, au lieu de ramener d’abord le nouveau-né à la maison. »

Le 11 mai, Gauahar et Zaid ont partagé la bonne nouvelle sur leurs comptes Instagram respectifs. Le couple a partagé la création avec la légende « Allahumma baarik fihi ».

Sur la photo, les nouveaux parents ont partagé leur enthousiasme d’accueillir le nouveau membre de leur famille. « C’est un garçon. As salaam u alakum beau monde, dit notre paquet de joie. Arrivé le 10 mai 2023. Pour nous faire réaliser ce que signifie vraiment le bonheur. Notre garçon béni remercie tout le monde pour leur amour et leurs prières. Nouveaux parents reconnaissants et ricanants, Zaid et Gauahar », indique la note.

Gauahar et Zaid, qui se sont mariés en décembre 2020, ont annoncé leur première grossesse en décembre 2022. Le duo a mis en place une vidéo animée originale pour partager la nouvelle de leur grossesse.