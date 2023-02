Gauahar Khan appelle Sidharth Malhotra et Kiara Advani le couple le plus beau; dit qu’ils auront des “bébés mignons” [Watch Video]

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont tous prêts à prêter le serment de devenir un homme et une femme et il ne leur reste qu’une journée pour se marier. Avec les fans de Sid et Kiara, même les gens de l’industrie sont sacrément heureux qu’ils se marient et ils envoient tout l’amour et le bonheur au couple qui va bientôt se marier. Gauahar Khan, qui attend son premier bébé, a été vue en train de répandre tout l’amour sur le couple Shershaah et les a même appelés le couple le plus beau. Gauahar a mentionné qu’ils vont très bien ensemble et qu’ils auront de jolis bébés. En effet, la future maman est sincèrement heureuse pour eux.

Regardez la vidéo de Gauahar Khan parlant de Sidharth et Kiara ayant de jolis bébés ensemble

Dans la même vidéo, on voit Boman Irani souhaiter également tout l’amour et la chance à Sidharth et Kiara pour leur mariage. Boman a également mentionné qu’ils auront des bébés mignons ensemble et nous ne pouvons pas être plus d’accord avec Gauahar et Boman. Sidharth et Kiara sont tous prêts à se marier le 7 février, c’est-à-dire demain, et les festivités du mariage ont commencé à battre leur plein au palais de Jaisalmer Suryagarh. Isha Ambani, Karan Johar, Shahid Kapoor et d’autres biggies de Bollywood et de l’industrie ont atteint Jaisalmer pour assister au grand mariage.

BollywoodLife avait depuis longtemps annoncé que Sidharth et Kiara prévoyaient de se marier en 2023, et les voici et maintenant nous avons appris que le couple abandonnera même son projet de lune de miel en raison de ses engagements professionnels. Nous avons également révélé que Sid et Kiara cherchaient un nid d’amour où ils resteraient ensemble après leur mariage et les rapports suggèrent qu’ils ont trouvé la maison et Kiara aura bientôt une nouvelle adresse à Bandra, Mumbai.