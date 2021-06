Gattuso la nouvelle cible alors que les pourparlers de Fonseca échouent

Gennaro Gattuso est le nouveau favori pour le poste de direction vacant de Tottenham après l’arrêt des pourparlers entre le club et Paulo Fonseca, ont déclaré des sources à ESPN.

Dans une tournure dramatique des événements, l’ancien milieu de terrain italien Gattuso est disponible après avoir quitté la Fiorentina seulement 23 jours après l’annonce de sa nomination. Le joueur de 43 ans devait commencer à travailler le 1er juillet et bien que la Fiorentina ait refusé de donner une raison dans sa déclaration officielle, des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait un désaccord sur la stratégie de transfert estival du club.

Et Gattuso est maintenant devenu le principal candidat à la succession dans le nord de Londres après l’arrêt des négociations avec Fonseca, qui était censé mettre fin à ce qui est devenu une recherche alambiquée et troublée pour succéder à Jose Mourinho après son limogeage en avril.

Des rapports en Italie ont suggéré que les revendications salariales de Fonseca étaient une pierre d’achoppement, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait des divergences d’opinion sur l’orientation future du club. Fonseca est un agent libre après que son contrat n’a pas été renouvelé à Rome, où Mourinho prendra les rênes à partir du début du mois prochain. La disponibilité soudaine de Gattuso a également suscité l’intérêt du nouveau directeur général du football des Spurs, Fabio Paratici, qui serait un admirateur.

Gennaro Gattuso affronte alors l’assistant de Tottenham, Joe Jordan, lors d’une rencontre en Ligue des champions entre l’AC Milan et Tottenham en 2011. GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Les Spurs ont nommé l’entraîneur de 29 ans Ryan Mason comme patron par intérim jusqu’à la fin de la saison et ont commencé à dresser une liste de candidats comprenant Brendan Rodgers de Leicester City et Julian Nagelsmann de Red Bull Leipzig. Rodgers a un contrat jusqu’en 2025 et n’a montré aucun intérêt à quitter Leicester tandis que Nagelsmann a choisi de rejoindre le Bayern Munich, laissant les Spurs sonder l’ancien patron Mauricio Pochettino pour savoir s’il serait tenté de rejoindre le club depuis le Paris Saint-Germain.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que Pochettino n’avait jamais demandé à quitter le club de Ligue 1, qui a en tout cas exercé une option pour prolonger son contrat d’un an jusqu’en 2023.

Erik ten Hag de l’Ajax a également prolongé son contrat pour rester en Hollande au milieu de l’intérêt des Spurs, tandis que l’intérêt pour l’ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, n’a fait aucun progrès, ce qui a incité le club à entamer des discussions avec Fonseca.

On pensait qu’un accord était imminent, mais à la place, Tottenham parle maintenant à Gattuso dans l’espoir de pouvoir enfin mettre fin à l’incertitude sur l’identité du successeur de Mourinho.

Gattuso a mené Napoli à une cinquième place en Serie A la saison dernière, ratant la qualification pour la Ligue des champions par un seul point. Un an plus tôt, il avait remporté la Coppa Italia six mois après avoir remplacé Carlo Ancelotti après son limogeage en décembre 2019.