Gatorade ajoute de la caféine à sa gamme avec la boisson énergisante Fast Twitch

Depuis sa création il y a près de six décennies, Gatorade a bâti sa marque sur l’hydratation, faisant connaître les bienfaits des électrolytes et des glucides. Mais la caféine est un diurétique naturel, éliminant le sel et l’eau du corps. Par conséquent , Fast Twitch est censé précéder la consommation d’une boisson plus hydratante pendant un entraînement réel, selon la société.

Le produit fini est présenté dans une petite bouteille de 12 onces avec un emballage aux couleurs vives. Bien que plus petit, il a un goût assez similaire au Gatorade traditionnel. Une bouteille de Fast Twitch contient des électrolytes, des vitamines B et 200 milligrammes de caféine. À titre de comparaison, une canette de 12 onces de Red Bull contient près de la moitié de la caféine mais 37 grammes de sucre. Bolt24, une autre ramification récente de Gatorade, ne contient que 75 milligrammes de caféine dans sa gamme Energize, qui est progressivement supprimée.

La société affirme que Fast Twitch est conçu pour donner aux athlètes un coup de pouce supplémentaire avant leurs entraînements. Le marché des poudres de pré-entraînement est en pleine croissance, alimenté par des leaders de l’industrie tels que Cellucor C4 et RSP Nutrition. Mais peu de boissons pré-entraînement existent et de nombreux consommateurs se tournent plutôt vers les boissons énergisantes gazeuses et sucrées.

Fast Twitch fait suite à une poussée plus large de Pepsi dans les boissons énergisantes.

Au cours des trois dernières années, la société a acheté Rockstar Energy pour 3,85 milliards de dollars, a lancé Mtn Dew Rise Energy avec l’approbation de la superstar de la NBA Lebron James et a acquis une participation minoritaire dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius pour 550 millions de dollars.

Celsius est un concurrent potentiel pour Fast Twitch. Le parvenu commercialise ses boissons sous le nom de “boissons de remise en forme” et son marketing montre des mannequins balançant des cloches de bouilloire et s’étirant.

Un autre challenger a également des liens avec la société mère de Gatorade. Bang Energy, qui a récemment mis fin à un accord de distribution acrimonieux avec Pepsi, se présente comme une boisson de pré-entraînement ou de récupération. En plus d’être fortement caféiné, il vante la “super créatine”, qui prétend améliorer les performances musculaires, mais pas de sucre.

Mais Pepsi est déjà le leader dominant dans la catégorie des boissons pour sportifs aux États-Unis, détenant 73,2 % de part de marché avec Gatorade et G Zero, selon les données d’Euromonitor International. Bodyarmor a bondi à la deuxième place en 2021 avec 11,7% de part de marché, dépassant Powerade de Coca-Cola. Coke a acheté le contrôle total de Bodyarmor en novembre pour 5,6 milliards de dollars dans le but d’augmenter sa part de marché.

L’évolution des goûts des consommateurs a entraîné un ralentissement de la croissance des ventes sur le marché des boissons pour sportifs, même si les adultes américains font plus d’exercice. Des années de réactions négatives de la part des législateurs et des pédiatres concernant la teneur élevée en sucre et en calories des boissons pour sportifs n’ont pas aidé non plus.

Mais Gatorade a organisé un retour, en se concentrant sur des options avec plus d’électrolytes et moins de sucre, comme les récents spin-offs G Fit, Gatorlyte et Bolt24. Au deuxième trimestre, Pepsi a enregistré une croissance à deux chiffres des revenus de la marque Gatorade.

Cependant, toutes les innovations de Gatorade n’ont pas porté leurs fruits. Une version biologique de la boisson sortie en 2016 n’a pas réussi à décoller et a été abandonnée plusieurs années plus tard.

L’énergie représente une opportunité dans un segment en forte croissance, mais elle manque de confiance de la part des consommateurs qui font de l’exercice. Gatorade, d’autre part, a gagné la confiance de cette clientèle.

“Nous avons trouvé que c’était le point idéal pour mettre une nouvelle marque sur le marché, avec la particularité d’être des fabricants de Gatorade, un peu comme Propel”, a déclaré Bhasin.