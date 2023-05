Gâtez papa avec les meilleurs paniers-cadeaux pour la fête des pères

Si votre père est sérieux au sujet de ses objectifs de mise en forme, envisagez de lui offrir une boîte-cadeau contenant tout ce dont il a besoin pour rester motivé. Choisissez parmi The Runner Box ou The Rider Box (les deux à 38 $). La sélection d’articles change tous les mois, mais chaque boîte comprend des collations et des équipements destinés à aider les gens à faire le plein après une longue course ou une balade à vélo, y compris des barres protéinées, des bouchées énergétiques, un mélange d’hydratation électrolytique et plus encore.