Gateway Services parrainera Lunch in the Park de 11 h à 13 h le vendredi 16 septembre au Soldiers and Sailors Park à Princeton.

La livraison est disponible avec une commande de 15 $ ou plus en composant le 815-303-2095. Les commandes peuvent être télécopiées au 815-875-8602 jusqu’à 16 h le jeudi 15 septembre.

Les commandes importantes sont appréciées à l’avance pour permettre au groupe de planifier en conséquence. La commande au volant sera également disponible en recherchant les cônes orange.

Le menu comprendra des sandwichs au porc effiloché, des sandwichs sloppy joe, une salade de pâtes, des frites et une boisson.