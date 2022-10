Gateway Services à Princeton célèbre le Mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées – Shaw Local

Octobre est le Mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées et Gateway Services, situé au 406 S. Gosse Blvd à Princeton, profite de l’occasion pour souligner l’importance de l’emploi pour tous.

L’histoire du Mois national de sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées remonte à 1945, lorsque le Congrès a promulgué une loi déclarant la première semaine d’octobre de chaque année « Semaine nationale de l’emploi des handicapés physiques ».

En 1962, le mot « physiquement » a été supprimé pour reconnaître les besoins en matière d’emploi et les contributions des personnes ayant tous les types de handicap. En 1988, le Congrès a étendu la semaine à un mois et a changé le nom en Mois national de sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées.

« Nous sommes fiers de faire partie des efforts de sensibilisation de cette année », a déclaré Tracy Wright, PDG de Gateway Services. “Nous voulons que tout le monde sache que les personnes handicapées ont de nombreuses capacités et pourraient bien être parmi les meilleurs employés que vous ayez jamais embauchés.”

Le programme de services d’emploi communautaire de Gateway offre une variété de services pour préparer les individus à des emplois dans les comtés de Bureau, Marshall et Putnam. Cela peut inclure l’observation au poste de travail pour en savoir plus sur différents emplois, la rédaction d’un CV ou la préparation d’un entretien.

“Les employeurs peuvent bénéficier du programme en sachant qu’ils ont une source de soutien, une ressource pour la formation ou la résolution de problèmes”, a déclaré Wright. “Habituellement, c’est une situation gagnant-gagnant.”

Corteva Agriscience est un employeur local qui a récemment établi un partenariat avec Gateway Services.

“Corteva nous a approchés de la possibilité d’étiqueter les sacs de semences et nous avons rapidement constaté que nous n’avions plus d’atelier protégé”, a déclaré Wright. “Après avoir visité le site, discuté avec le superviseur et pris connaissance de leurs plans, tout s’est bien passé.”

Corteva n’a pas tardé à inclure les individus dans leurs interactions quotidiennes et les employés ont été traités de la même manière que tout le monde.

« Chez Corteva Agriscience, nous avons eu une excellente expérience de travail avec des employés embauchés dans le cadre du programme de services d’emploi communautaire de Gateway », a déclaré Katrin Newton, superviseure administrative chez Corteva Agriscience.

«Nous avons commencé avec 5 travailleurs l’année dernière et nous prévoyons que ce nombre augmentera avec notre saison d’emballage plus tard cet automne. Nous avons apprécié apprendre à connaître ces employés dans le processus. Tout le monde arrive toujours avec beaucoup d’enthousiasme et de volonté de travailler dur et ils font bien leur travail. »

Les employeurs intéressés à en savoir plus sur le programme peuvent contacter Michael Brown, superviseur des services d’emploi communautaire, au (815) 875-4548 Ext. 255. Pour plus d’informations, visitez Page Facebook de Gateway tout au long du mois.