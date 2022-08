Gâteries pour animaux de compagnie surgelées faites maison pour traverser les journées caniculaires d’août – Shaw Local

Les températures estivales étouffantes poussent beaucoup de gens à se rafraîchir avec une gâterie fraîche. Et vos animaux de compagnie ne doivent pas être laissés pour compte. Voici quelques recettes de l’American Kennel Club pour des friandises glacées faciles à préparer pour votre compagnon canin :

1. Pops au beurre de cacahuète

Pour cette gâterie, superposez simplement du beurre de cacahuète dans la moitié inférieure d’un bac à glaçons, recouvrez-le d’une couche de yogourt nature ou de purée de bananes et congelez. Sortez la friandise congelée du plateau pour servir. Pour de meilleurs résultats, utilisez du beurre de cacahuète naturel non salé pour cette collation. Il est toutefois impératif de vérifier l’étiquette pour confirmer que le xylitol n’est pas répertorié, car le substitut de sucre peut être toxique pour les chiens. Pourquoi du yogourt nature au lieu de la crème glacée pour cette gâterie? À moins que votre animal ne souffre d’intolérance au lactose, le yogourt est généralement mieux toléré que la crème glacée, et les cultures bactériennes dans le yogourt sont excellentes pour la santé intestinale, selon l’AKC.

2. Pups de banane

Tranchez des bananes et congelez les morceaux pendant quelques heures. À l’aide d’un mélangeur ou d’un robot culinaire, mélanger les fruits avec quelques cuillerées de yogourt nature jusqu’à ce que vous atteigniez l’épaisseur d’un milk-shake. (Améliorez cette friandise en ajoutant au mélange de la purée de citrouille ou des fraises congelées.) Une fois que tous les ingrédients sont mélangés, versez le mélange dans des moules à glace ou des gobelets en papier, insérez un “bâton” au milieu et congelez. Pour les bâtonnets de pupsicle, l’AKC suggère d’utiliser des biscuits pour chiens en forme d’os ou un autre produit à mâcher comestible en forme de bâton.

L’AKC recommande de donner à vos amis à fourrure des friandises telles que celles ci-dessus avec modération, car elles peuvent entraîner une prise de poids excessive.

