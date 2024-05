Gaten Matarazzo se souvient de sa rencontre « bouleversante » avec un fan de Strangers Things

La star de « Stranger Things » Gaten Matarazzo a révélé sur le podcast « Inside of You » qu’il avait eu quelques interactions avec les fans de « Stranger Things » qui ont été « un peu inconfortables ». Une récente rencontre avec une mère dans la quarantaine était particulièrement « folle », puisque la mère a ouvertement dit à Matarazzo qu’elle avait le béguin pour lui alors qu’elle se tenait devant sa propre fille. Matarazzo pensait qu’elle plaisantait peut-être, mais elle a « doublé la mise ».

« J’en ai fait un très récemment – et ce n’est pas très drôle, mais les réactions autour étaient assez drôles – où cette femme d’une quarantaine d’années a dit sans détour : ‘J’ai le béguin pour toi depuis que tu as 13 ans' », Matarazzo dit (via Nous Magazine). «Et je me suis dit: ‘C’est bouleversant.’ Je suis sûr qu’elle voulait juste dire : « Oh, ce gamin est mignon ». Mais ensuite, elle a doublé la mise.

«Elle m’a dit : ‘Je suis consciente de la différence d’âge.’ Et puis je me suis dit : « Très bien » », a-t-il poursuivi. « Et sa fille était avec elle, et sa fille dit : « Maman, c’est quoi ce bordel ? Je jure devant Dieu. »

Matarazzo a déclaré que « c’était fou », mais ce n’était pas non plus la première fois qu’un fan franchissait la ligne avec lui. Il a dit qu’il avait pris des photos avec des fans et « j’ai eu quelques prises de fesses, c’est sûr. » Il a maintenant 21 ans et est en production sur la cinquième et dernière saison de « Stranger Things », l’une des plus grandes émissions de Netflix. Matarazzo est une série régulière de la série depuis ses débuts.

« Avec cette série, c’est très clair et j’en suis très conscient – ​​et j’aimerais que mon équipe professionnelle – comprenne que je suis tout à fait d’accord avec le fait que ‘Stranger Things’ soit très probablement la chose la plus importante que je ferai jamais », a déclaré Matarazzo sur le podcast. « Et ce sera très probablement la chose pour laquelle je me souviendrai même si je travaille régulièrement après cela.

« Et je suis vraiment d’accord avec cela tant que cela facilite le bonheur à l’avenir, la sécurité et davantage de travail à l’avenir », a-t-il ajouté. « Que demander de plus ? Je ne veux pas conserver un sentiment de pertinence à ce stade alors que ce n’est même pas quelque chose que j’apprécie particulièrement.

Regardez l’interview complète de Matarazzo sur le podcast « Inside of You » dans la vidéo ci-dessous.