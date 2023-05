La RUMEUR veut que lorsque le Premier ministre libéral David Lloyd George a perdu le pouvoir au profit de Winston Churchill, ses doigts ont dû être retirés du cadre de la porte des Chequers.

Le tout premier Premier ministre à profiter de sa grâce et de sa splendeur, il aurait supposé qu’il lui avait été offert personnellement et il a fallu un certain temps pour le persuader du contraire.

Gâté, boudeur et chômeur n’est pas beau, Prince Andrew Crédit : PA

Le roi Charles a promis une « monarchie allégée » à un pays en proie à une crise du coût de la vie Crédit : PA

Avance rapide de 100 ans et un scénario similaire semble se dérouler au Royal Lodge, à Windsor, où un certain prince Andrew de cette paroisse serait en train de creuser dans ses talons en cuir faits à la main et de refuser de bouger.

Ce qui, étant donné qu’il vaut 30 millions de livres sterling, a un squillion de chambres et que lui et son ex-femme Fergie y vivent, semble un peu déraisonnable.

Surtout quand son frère, le nouveau roi Charles, a promis une « monarchie allégée » à un pays en proie à une crise du coût de la vie.

« Il est si fragile », explique une source. « Il refuse de voir qui que ce soit. C’est sa maison familiale depuis 20 ans. Est-il vraiment judicieux de le mettre dehors ?

S’il faisait face à la vie dans la rue et dépendait des banques alimentaires, peut-être pas. Mais on lui aurait offert les secondes pas si bâclées de l’ancien berceau des Sussex juste en haut de la route d’où il vit maintenant.

Récemment rénové à hauteur de 2,4 millions de livres sterling, le Frogmore « Cottage », au nom trompeur, dispose de dix chambres, d’un studio de yoga et d’une orangerie. Donc à peine le slumming.

Comparez et mettez en contraste son intransigeance rapportée avec le comportement de l’habilleuse de la reine Elizabeth II, Angela Kelly, qui, bien qu’elle soit surnommée « AK47 » pour son tempérament rapide, a obligeamment quitté sa grâce et favorisé la maison cette semaine après 25 ans de loyaux services.

Elle aurait été «submergée d’émotion» alors qu’elle emballait ses biens de la maison basée à Windsor et se préparait à déménager dans le Peak District, où le roi Charles a acheté une maison dans laquelle elle peut rester jusqu’à sa mort, date à laquelle elle reviendra au Couronne.

Étant donné qu’elle a été le bras droit et la confidente de la reine pendant si longtemps, il ne peut pas être facile d’être chassée sans cérémonie, en particulier compte tenu de la révélation que les serrures de l’appartement de l’ancien monarque ont été changées immédiatement après sa mort. Mme Kelly n’a pas pu y accéder.

Pas un bon look

Vraisemblablement, ils ne voulaient pas d’un autre scénario de Paul Burrell où il était accusé d’avoir pris 310 objets personnels de l’appartement de feu la princesse Diana – mais a ensuite été innocenté lorsque la reine s’est souvenue qu’il lui avait dit qu’il les retirait simplement pour les garder en lieu sûr.

Mme Kelly a quitté sa grâce et a favorisé la maison de Windsor la tête haute, et le prince Andrew doit rendre service à son frère et montrer la même grâce.

Après tout, le récent scandale impliquant ses relations avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein signifie qu’il est persona non grata lorsqu’il s’agit d’exercer des fonctions publiques, il n’est donc plus un «travailleur royal» et ne peut donc pas s’attendre à un traitement spécial.

La monarchie est une institution et doit être gérée comme une entreprise. Elle doit aussi rester en phase avec les « sujets » sur lesquels elle règne.

Et en ce moment, les gens ont du mal à payer les factures de chauffage et de nourriture et doivent couper leur tissu en conséquence.

Donc, voir un prince gâté et sans emploi être autorisé à résider dans un manoir de 30 pièces n’est pas une bonne idée.

Les rapports suggèrent que les autorités s’occupent de son expulsion potentielle et qu’Andrew se sent blessé que son frère n’en ait pas discuté avec lui face à face.

Si tel est le cas, alors Charles devrait sauter dans sa voiture et se rendre là-bas pour le thé de l’après-midi et un chinwag pour régler le problème.

Et si cela ne fonctionne pas, je peux recommander un bon serrurier.

LES CAMPS SONT DANS DES TENTES On dit que les GENS qui font du camping sont généralement plus heureux que ceux qui ne le font pas. Mais soyons clairs sur la définition. « Camping » ne signifie pas rester dans une yourte de luxe, une cabane en rondins ou une maison statique de trois chambres avec salle de bains et une télé de 40 pouces. Le vrai camping (ce que les finances ont dicté que j’ai fait beaucoup tout au long de mon enfance), signifie une tente en toile surutilisée avec une attache à l’avant et des cordes de haubans amples, une base de bâche moisie, un bloc de douche commun révoltant et, le plus souvent, un petit rocher logé dans votre dos pendant toute la semaine de séjour. Sinon, c’est du glamping. J’ai compris?

LE SUCRE TOUJOURS DOUX

LORD Sugar dit qu’il est un bon patron et qu’il n’a «jamais crié» sur ses employés, mais qu’il peut être intimidant si nécessaire.

Je dirai. Il y a des années, je devais l’interviewer pour un magazine et on m’a accordé un créneau d’une heure.

Lord Sugar dit qu’il n’a « jamais crié » sur ses employés Crédit : Getty

Juste au moment où j’étais sur le point de partir, l’école de ma fille a appelé pour dire qu’elle était malade et que je devais venir la chercher.

Je l’ai déposée chez ma mère mais cela m’a retardé et, après avoir appelé à l’avance pour prévenir son PA,

Je suis finalement arrivé au bureau de Lord Sugar à Brentwood, Essex, avec 45 minutes de retard.

« Ne t’inquiète pas, me rassura-t-il. « Famille vient en premier. »

Avant de me dire qu’il valait mieux s’y mettre car il ne me restait que 15 minutes de mon créneau horaire imparti.

Mais il m’a donné une meilleure interview sans restriction pendant ces 15 minutes que beaucoup de célébrités tristement tendues ne donnent en une heure, donc ça a marché à la fin.

OH JOE ! ESSEX A DUD JOEY Essex a déménagé à Dubaï à la suite d’un cambriolage à son domicile d’Essex l’année dernière. Il a été chaleureusement accueilli par les autorités gouvernementales. Mahmoud Al Burai, du département foncier de Dubaï, a déclaré : « Bienvenue chez vous, Joey Essex. . . nous attendons avec impatience vos contributions à notre belle ville. Bénir. Voulez-vous leur dire, ou dois-je?

Biden est une figure de la pelouse en campagne électorale

Joe Biden a annoncé qu’il se représenterait en 2024 Crédit : AFP

Le président américain OCTOGENARIAN Joe Biden est sur la piste de campagne «embrasser un tout-petit» après avoir annoncé qu’il se représenterait en 2024.

Bien qu’à en juger par l’expression de cet enfant et un poing serré d’herbe qui suggère une résistance à être soulevé du sol par un parfait inconnu, on imagine qu’il fait face à une bataille difficile.