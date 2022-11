Gastronomie sur Air France avec menu étoilé Michelin

Air France introduit un nouveau menu étoilé Michelin sur ses vols.

Le nouveau menu sera disponible jusqu’en février 2023 sur certains vols.

Les clients de la cabine Business peuvent présélectionner leurs repas pour éviter le gaspillage de nourriture.

De novembre 2022 à février 2023, Air France proposera de nouveaux plats étoilés par les grands chefs français Arnaud Lallement et Michel Roth dans ses cabines long-courriers La Première et Business.

Travaillant avec des produits de saison soigneusement sélectionnés, des compositions végétariennes, des viandes rouges et blanches de France et des poissons issus d’une pêche durable, les chefs étoilés renommés ont créé des saveurs raffinées que les clients de la compagnie aérienne apprécieront au cours des prochains mois.

Avec ce nouveau service de repas, Air France continue de proposer une cuisine française raffinée à bord de ses vols.

En cabine La Première, le chef triplement étoilé Arnaud Lallement propose une cuisine contemporaine, gourmande et pleine de saveurs. Invité du Studio Culinaire Servair, il a préparé un apéritif, deux entrées et huit plats qui se dévoilent progressivement au menu de la cabine la plus exclusive de la compagnie aérienne.

La cabine La Première est disponible cet hiver sur une sélection de vols vers Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Washington-DC (États-Unis), Mexico (Mexique), Abidjan (Côte d’Ivoire), Johannesburg (Afrique du Sud) , Dubaï (Émirats Arabes Unis), Sao Paulo (Brésil) et Singapour.

“Pour Air France, j’ai voulu promouvoir une cuisine de saison, faire ce qui me vient tout à fait naturellement, comme si j’étais hypnotisé, et proposer des plats que mon père m’a transmis”, a déclaré Lallement dans un communiqué aux médias.

Au menu La Première : Caviar Sturia français, haddock fumé, crème ciboulette (apéritif)

Langoustine, citron caviar, court-bouillon crémeux (entrée)

Saint-Jacques, chou vert, sauce coteaux Champenois (entrée)

Tortellini, épinards, champignons, sauce parmesan

Tourte de céleri, pomme de terre et comté, crème de truffe

Flétan noir, artichauts, sauce au vin jaune

Homard en hommage à mon père, jus de homard

Poulet fermier, navets confits, jus réduit

Tourte aux pigeons, épinards, jus de volaille balsamique

Bœuf confit, poireaux vinaigrette

Agneau, légumes du jardin, jus d’agneau

En cabine Business, Michel Roth, chef étoilé, Bocuse d’Or et Meilleur Ouvrier de France, propose une nouvelle série de plats raffinés. Réalisés en collaboration avec Servair, huit plats savoureux seront progressivement dévoilés pour un plaisir culinaire optimal à bord.

“Ma cuisine – authentique, simple et attentionnée – est, comme Air France, profondément ancrée dans son héritage et fait preuve d’un grand respect pour les saveurs des produits”, déclare Roth.

Dans le menu Entreprise : Royale aux champignons des bois et noisettes, crème de marrons à la livèche

Dos de cabillaud, jus de crustacés à la coriandre, fenouil caramélisé

Filet de poulet au maïs plusieurs façons et jus de canneberge

Filet de boeuf, sauce au poivre rare, mousseline de céleri vanille et asperges aux amandes

Brandade de cabillaud et saumon, coulis de persil, poireaux et sarrasin

Suprême de volaille, fondue d’épinards et champignons des bois, coulis d’écrevisses

Royale et têtes de chou-fleur, crème de tartuffon Dubary (graines de courge aux épices)

Joue de boeuf au romarin, champignons et figues, purée de butternut à la moutarde

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les clients d’Air France peuvent désormais présélectionner un repas chaud en cabine Business avant leur voyage. Ce service allie la garantie d’une disponibilité au choix du client à une consommation plus juste à bord.

Air France s’engage également à proposer de la viande, des produits laitiers et des œufs 100% français sur tous ses vols au départ de Paris, ainsi que des poissons issus de pêcheries durables, dès maintenant dans les cabines La Première et Business et dans toutes ses cabines d’ici la fin de l’année.