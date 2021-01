Pierre Gasly d’AlphaTauri a déclaré dimanche qu’il avait été testé positif au COVID-19, ce qui signifie que six des 20 pilotes de course de Formule 1 ont maintenant contracté le virus.

Le Français de 24 ans, qui a récemment publié des photos sur Instagram d’un entraînement à Dubaï, a fait cette annonce sur Twitter.

«Je voulais vous faire savoir que j’ai été testé positif au COVID-19. J’ai dit à tout le monde avec qui j’ai été en contact ces derniers jours », a-t-il déclaré sur Twitter.

«Je suis actuellement auto-isolant et je suis le protocole établi par les autorités sanitaires locales. Je me sens bien et je continuerai de suivre mon plan d’entraînement depuis chez moi pendant que je reste dans l’isolement.

Le Mexicain Sergio Perez, le Canadien Lance Stroll, le sept fois champion du monde Lewis Hamilton, Lando Norris de McLaren et Charles Leclerc de Ferrari ont tous été testés positifs depuis le début de la pandémie.

Norris et Leclerc ont été testés positifs après avoir également passé du temps à Dubaï après la saison.

Le patron de l’équipe Mercedes Toto Wolff, le directeur de Williams Simon Roberts et le propriétaire de l’équipe Aston Martin Lawrence Stroll ainsi que le patron des pneus Pirelli, Mario Isola, ont également eu le virus.

La saison commence à Bahreïn le 28 mars.

Le championnat de l’année dernière a été frappé par la pandémie, l’ouverture prévue en Australie ayant été annulée après qu’un membre de l’équipe McLaren ait été testé positif.

Le sport a finalement commencé en juillet avec des équipes opérant dans des « bulles » et selon un protocole de sécurité strict avec le paddock fermé à tous, sauf au personnel essentiel.