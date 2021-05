GasBuddy voit une augmentation des téléchargements après l’arrêt de Colonial Pipeline, n ° 1 sur l’App Store

Mardi, plusieurs États le long du coin sud-est des États-Unis ont ressenti les effets de la pénurie de carburant qui a suivi après qu’une cyber-attaque a incité le pipeline Colonial à fermer. Les pénuries de carburant ont été ressenties dans 11 États, mais Washington DC et la Caroline du Nord ont épuisé le plus de stations-service mercredi après-midi.

Les informations sur les pannes de carburant proviennent de la populaire application de ravitaillement GasBuddy, qui a enregistré un afflux de téléchargements en raison des pénuries de carburant. L’application se classe désormais n ° 1 sur l’App Store et le Google Play Store dans les catégories «Voyage» de chaque catalogue d’applications.





Classements de l’App Store (à gauche) et du Play Store (à droite) pour les applications de voyage 12 mai

L’application collecte des informations auprès des utilisateurs pour mettre à jour les prix du carburant sur une carte. L’application permet aux utilisateurs d’identifier quand une station est à court de carburant, le prix actuel de chaque qualité d’essence ou de diesel, et elle permet aux utilisateurs de collecter des récompenses chaque fois qu’ils déclarent les prix d’une station.

Selon GasBuddy, les téléchargements de l’application étaient plus élevés que les estimations de la recherche tierce. Sur Android et iOS, l’application a atteint 20 fois plus de téléchargements mardi que la journée moyenne en 2021. Crunch technologique rapporte que l’application a atteint 313 001 téléchargements mardi, contre une moyenne de 15 339 téléchargements quotidiens au cours des trente derniers jours.

Le pipeline Colonial s’étend sur 8 850 km du golfe du Mexique, mais a été fermé vendredi après qu’une attaque de ransomware a infiltré l’infrastructure du pipeline. Ce pipeline apporte environ 45% de tout le carburant utilisé sur la côte est et les rapports de fermeture ont amené les Américains à faire le plein de préemption de leurs voitures, augmentant ainsi la demande et provoquant la pénurie. La moyenne nationale du carburant a dépassé 3,00 $ le gallon pour la première fois depuis octobre 2014.

Sources 1 • 2