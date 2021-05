GasBuddy en tête de l’App Store d’Apple après l’arrêt du gaz de Colonial Pipeline

Un conducteur regarde une pompe à essence fermée alors que les stations de Floride à Virginie ont commencé à sécher et que les prix à la pompe ont augmenté, alors que l’arrêt du pipeline colonial par des pirates informatiques a déclenché la panique d’achat des automobilistes, à Falls Church, Virginie, États-Unis, le 12 mai. 2021.

GasBuddy, un appli qui aide les utilisateurs à trouver et à économiser de l’argent sur l’essence, a dépassé l’App Store d’Apple mercredi, alors que certains consommateurs de la côte Est continuent de lutter pour trouver du carburant après une cyberattaque sur Colonial Pipeline.

Le pipeline de la société a servi de lien vital entre les raffineurs de la côte du Golfe et la côte est, mais la société a dû mettre l’ensemble de son système hors ligne vendredi après avoir été victime d’une attaque de ransomware. Une grande partie du système est toujours hors ligne.

Maintenant, les consommateurs affluent pour récupérer de l’essence avant que les réservoirs ne s’épuisent. Soixante-cinq pour cent des stations de Caroline du Nord sont à court de carburant, selon les données de GasBuddy. En Caroline du Sud et en Géorgie, 43% des stations sont sans carburant et 44% des stations sont à sec en Virginie, selon AAA.

Les prix du gaz ont également augmenté en raison des problèmes d’approvisionnement et de la peur des pénuries. En moyenne, les Américains paient 3,008 $ pour un gallon d’essence, contre 2,985 $ mardi et 2,927 $ il y a une semaine, a déclaré AAA plus tôt cette semaine.

Tout cela a conduit les consommateurs à rechercher des stations-service offrant un approvisionnement et des prix potentiellement moins chers. C’est là qu’intervient GasBuddy.

En règle générale, les géants des médias sociaux et du divertissement tels que TikTok, Facebook et YouTube sont en tête du classement des applications gratuites de l’App Store. Les classements reflètent la dynamique des téléchargements d’une certaine application, pas nécessairement le total des téléchargements cumulés.

– Pippa Stevens de CNBC a contribué à ce rapport.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.