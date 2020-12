IOWA CITY, Iowa: Luka Garza a marqué 35 points, 30 en première mi-temps, et a obtenu 10 rebonds alors que le n ° 3 de l’Iowa est resté invaincu jeudi soir avec une victoire de 99-58 contre West Illinois.

Jack Nunge, qui a disputé son premier match cette saison après la mort de son père, a égalé son record de carrière avec 18 points pour l’Iowa (3-0). Joe Wieskamp a ajouté 11 points et Patrick McCaffery a marqué 10 pour les Hawkeyes.

Garza a marqué 30 points en première mi-temps pour le deuxième match consécutif. Il en avait 36 ​​à la mi-temps de la victoire 103-76 de vendredi dernier contre Southern.

C’était le 19e match consécutif de 20 points ou plus pour Garza, la seule sélection unanime de l’équipe pré-saison All-America de l’Associated Press.

N ° 7 KANSAS 89, WASHBURN 54

LAWRENCE, Kan.: David McCormack a marqué 17 points, Ochai Agbaji en a ajouté 16 et Jalen Wilson en avait 12, aidant le Kansas à dépasser Washburn à la septième place du match d’ouverture à domicile longtemps retardé de Jayhawks.

Le Kansas (3-1) avait débuté avec quelques matchs en Floride, battant le Kentucky à Indianapolis avant de revenir aux limites amicales d’Allen Fieldhouse. Les joueurs se sont assis séparés les uns des autres, comme dans d’autres endroits, et la vague récente dans un sens positif coronavirus les cas ont obligé les responsables de l’école à limiter la fréquentation à quelques centaines de membres du personnel et de la famille.

Washburn (3-1), entraîné par l’ancien garde des Jayhawks et assistant de Bill Self Brett Ballard, n’a pas été secoué dans les premières minutes. Levi Braun a frappé un trio de trois premiers, Jonny Clausing s’est frayé un chemin vers des paniers faciles et les Ichabods ont réussi à rester à 27-22 dans la première mi-temps des moins de 8 ans.

McCormack et Wilson, cependant, commençaient à en avoir trop.

Braun et Tyler Geiman ont mené les Ichabods avec neuf points chacun. Clausing a terminé avec huit.

N ° 16 VIRGINIA TECH 64, VMI 57

BLACKSBURG, Virginie: Keve Aluma a récolté 17 points et 12 rebonds et Virginia Tech a remporté son 34e match consécutif sans conférence à domicile.

Tyrece Radford a ajouté 13 points et Justyn Mutts a récolté 10 points et neuf rebonds pour les Hokies (4-0). Ils menaient 30-23 à la mi-temps et ont utilisé une course de 9-0 en seconde période pour prendre le contrôle. Radford avait cinq points dans l’éclatement, y compris un jeu de trois points pour le terminer.

Myles Lewis a récolté 13 points et 12 rebonds pour mener VMI (2-2). Greg Parham a ajouté 12 points.

25 ÉTAT D’ARIZONA 70, CALIFORNIE 62

BERKELEY, Californie: Remy Martin a réalisé une autre performance impressionnante à domicile en Californie, terminant avec 22 points, cinq passes et quatre rebonds lorsque Arizona State a battu les Golden Bears dans le premier match du Pac-12 pour les deux écoles.

Le gagnant du prix Josh Christopher a ajouté 14 points pour les Sun Devils (3-1), et Holland Woods a renversé un important 3 points avec 2:24 de plus.

L’attaquant de première année Marcus Bagley a dû être aidé pour une blessure à la jambe gauche après avoir passé 1:42 pour jouer près du milieu du terrain. Il devait passer une IRM et des radiographies vendredi.

Matt Bradley avait 20 points et huit rebonds pour Cal (2-2) mais était 1 pour 9 sur 3 points.

