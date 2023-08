Gary Woodland : l’ancien champion de l’US Open va subir une opération au cerveau | Actualités golfiques

Gary Woodland en action lors du Masters 2023 à Augusta National (AP Photo/Mark Baker)

L’ancien champion de l’US Open, Gary Woodland, a révélé qu’il allait subir une intervention chirurgicale pour retirer une lésion trouvée sur son cerveau.

Woodland, qui a remporté son premier titre majeur à Pebble Beach en 2019, a écrit sur les réseaux sociaux qu’il avait reçu un diagnostic de lésion il y a quelques mois et qu’il avait essayé de traiter les symptômes avec des médicaments.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

« Après avoir consulté plusieurs spécialistes et discuté avec ma famille, nous avons pris la décision que la chirurgie pour enlever la lésion était la meilleure solution », a écrit l’Américain de 39 ans.

« Je suis de bonne humeur avec ma famille et mon équipe à mes côtés et je suis très reconnaissant pour l’amour et le soutien de tout le monde. »

Woodland a déclaré qu’il subirait une intervention chirurgicale le 18 septembre et n’a pas donné de calendrier pour un éventuel retour à la compétition.

Le numéro 73 mondial a terminé à égalité au 27e rang lors de sa dernière participation au championnat Wyndham début août.