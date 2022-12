Gary Wang de FTX et Caroline Ellison d’Alameda ont plaidé coupables à des accusations fédérales, coopérant avec les procureurs

Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et l’ancienne co-PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, ont tous deux plaidé coupables à des accusations fédérales dans le district sud de New York, a déclaré mercredi le procureur américain Damian Williams dans un message.

Simultanément, la Securities and Exchange Commission a déposé une plainte civile contre eux deux, alléguant qu’ils étaient impliqués “dans un stratagème pluriannuel visant à frauder les investisseurs en actions de FTX, la plateforme de trading crypto cofondée par Samuel Bankman-Fried et Wang”.

Ellison a été pointé du doigt dans la plainte de la SEC pour s’être livré à une manipulation artificielle de FTT, le jeton auto-émis de FTX, dans le cadre d’un effort plus large visant à augmenter les garanties disponibles pour les prêts d’Alameda Research.

Alameda Research était liée à plusieurs prêts de grandes entreprises de cryptographie qui ont maintenant déposé une demande de mise en faillite, notamment Voyager Digital et BlockFi Lending.

Williams n’a pas fourni de détails spécifiques sur les accusations portées contre Ellison ou Wang. La SEC allègue qu’Ellison et Wang, dans leurs rôles respectifs chez Alameda et FTX, ont encouragé Bankman-Fried à frauder prétendument les clients de FTX.

La SEC allègue que Wang a créé une porte dérobée logicielle dans la plate-forme de FTX qui a permis à Alameda de détourner les fonds des clients pour ses propres transactions. Alameda a été dirigée par Bankman-Fried jusqu’en 2021, date à laquelle Ellison a pris le contrôle aux côtés de Sam Trabucco, qui a quitté Alameda en août 2022.

Ellison, 28 ans, et Wang, 29 ans, deviennent les deuxième et troisième personnes à être inculpées dans le cadre de l’effondrement de plusieurs milliards de dollars de FTX. Bankman-Fried, 30 ans, a été inculpé devant un tribunal fédéral au début du mois.

“Bankman-Fried et Wang ont ainsi donné carte blanche à Alameda et Ellison pour utiliser les actifs des clients FTX pour les opérations commerciales d’Alameda et à toutes autres fins jugées appropriées par Bankman-Fried et Ellison”, a déclaré la SEC. Trabucco, qui a rejoint Alameda “vers 2019”, selon la SEC, n’a été mentionné en relation avec aucun acte répréhensible.

L’avocat de Wang a déclaré dans un communiqué : « Gary a accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant.

L’avocat d’Ellison n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC. Un porte-parole du camp Bankman-Fried a refusé de commenter.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.

— Steven Kopack et Brian Schwartz de CNBC ont contribué à ce rapport.