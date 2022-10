Gary Sulz réélu maire – Kelowna Capital News

Les premiers résultats sont là !

L’élection municipale de Revelstoke de 2022 est terminée et Gary Sulz a été réélu maire de Revelstoke.

“Je suis excité pour l’avenir”, a déclaré Sulz en réaction aux résultats de l’élection.

Parmi les 10 candidats à l’un des six postes de conseiller à Revelstoke, le titulaire Tim Palmer a été réélu, Aaron Orlando, qui a siégé au conseil municipal de 2014 à 2018, a été réélu, et les nouveaux arrivants Tim Stapenhurst, Matt Cherry, Lee Devlin , et Austin Luciow rejoignent le conseil.

“Je pense que ça va bien marcher”, a déclaré Sulz en réaction à la liste des conseillers élus. “C’est une période passionnante.”

De tous les nouveaux venus au conseil, Lee Devlin, de Revelstoke, a obtenu le plus de votes.

“Pour être honnête, j’ai été choqué”, a déclaré Devlin. “Je suis content que les gens me fassent confiance.”

Devlin était assis à la Légion, où il organise souvent des soirées-questionnaires ou des soirées karaoké, attendant les résultats. Bien qu’il ait noté que ce poste ne ressemblera à rien de ce qu’il a jamais fait auparavant, Devlin dit qu’il est prêt à relever le défi.

“Le soutien du public est toujours merveilleux”, a déclaré Devlin en riant.

Austin Luciow a remporté son siège avec 871 voix. Luciow a déclaré qu’il était ravi de la victoire.

« Je suis super content d’avoir gagné ! Je suis également content que ce soit terminé », a déclaré Luciow en riant.

Les célébrations étaient déjà en cours chez les Luciow, mais pas pour l’élection. Luciow fêtait l’anniversaire de son enfant avec des jeux de société lorsqu’il a été contacté. Il a hâte de profiter du week-end, avant de se mettre au travail la semaine prochaine.

Luciow a hâte de passer à l’action sur sa plate-forme, notamment en s’attaquant à la crise du logement, en travaillant sur la connexion de Johnson Heights à la ville et en contribuant au plan directeur des transports.

Matt Cherry a remporté son siège avec 778 voix. Cherry s’est dit satisfait du résultat.

“Je me sens plutôt bien”, a déclaré Cherry, qui n’avait pas entendu le résultat avant d’être contacté par le Revelstoke Review.

Alors que Cherry est ravi de se lancer dans ses principaux éléments de plate-forme, comme le logement, il a d’abord les yeux fixés sur la mise à niveau.

“D’abord, je dois me mettre à jour sur tout avant toute autre chose”, a déclaré Cherry.

Tim Stapenhurst a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle dans des postes pratiques, mais il est prêt à relever le nouveau défi que pose son nouveau poste au conseil municipal. Stapenhurst était reconnaissant pour le soutien de la communauté qu’il a reçu pendant l’élection.

“Je suis humble, je suis honoré et je me sens vraiment privilégié”, a déclaré Stapenhurst. “Cela signifie beaucoup pour moi d’avoir leur confiance.”

Selon la ville de Revelstoke, 1 941 bulletins de vote ont été déposés lors des élections de cette année.

Arrondissement scolaire 19

Dans le district scolaire 19 de Revelstoke, les titulaires Sarah Zimmer et Alan Chell ont été réélus, les nouveaux arrivants Wendy Rota, Jodie Allen et Sasha Walsh rejoignant le conseil.

District régional de Columbia Shuswap

Dans le CSRD, les circonscriptions électorales A, B et G avaient chacune un candidat nommé, elles ont donc été élues par acclimatation.

Il s’agit de : Karen Cathcart – Secteur électoral A (Rural Golden); David Brooks-Hill – Circonscription électorale B (Rural Revelstoke); et Natalya Melnychuk – secteur électoral G (Blind Bay, Sorrento, Notch Hill).

