Gary Sinise recevra le prix AARP pour le soutien de sa fondation aux militaires et aux premiers intervenants

Gary Sinise recevra un prix honorifique AARP pour son travail par l’intermédiaire de sa fondation qui soutient les militaires et les premiers intervenants.

L’organisation a annoncé mardi que Sinise recevrait les prix honorifiques AARP Purpose Prize lors d’une cérémonie le 25 octobre. Le lauréat des prix Emmy et Tony sera reconnu pour son travail par le biais de sa Fondation Gary Sinise.

La fondation Sinise, lancée en 2011, rend hommage aux militaires, aux anciens combattants, aux premiers intervenants, à leurs familles et aux personnes dans le besoin. Certains de ses efforts caritatifs comprennent la construction de maisons adaptées pour les anciens combattants et les premiers intervenants grièvement blessés, le soutien aux militaires et à leurs familles grâce à des divertissements, des programmes de bien-être mental et un soutien financier dans les moments cruciaux.

MICHAEL CARTER DES JETS ET L’ENTRAÎNEUR ADJOINT S’ENGAGENT DANS UN ÉCHANGE CHAUFFANT PENDANT LE MATCH CONTRE LES PATRIOTS

Sinise a joué dans « Apollo 13 » et « Forrest Gump », dans le rôle d’un vétéran de la guerre du Vietnam grièvement blessé, et a dirigé le casting de « NCIS : NY » pendant neuf saisons.

Cinq personnes recevront le AARP Purpose Prize, qui honore les personnes âgées de 50 ans et plus qui font une différence grâce à leurs « connaissances et leur expérience de vie ». Chacune de leurs organisations recevra 50 000 $.

QU’EST-CE QUE LA DÉMENCE FRONTOTEMPORALE, LE DIAGNOSTIC BRUCE WILLIS A REÇU ?

Les destinataires comprennent :

L’AARP a déclaré que 10 boursiers nommés Purpose Prize seraient également honorés. Chacun d’eux recevra une bourse de 10 000 $ pour poursuivre la mission de son organisation.

La PDG de l’AARP, Jo Ann Jenkins, a déclaré que les récipiendaires sont « des exemples brillants d’une vérité simple mais profonde ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Lorsque nous trouvons notre but – ce quelque chose qui nous donne une raison de nous lever et d’avancer chaque jour – nous donnons non seulement un sens à notre propre vie, mais nous faisons du monde un endroit meilleur pour tout le monde », a déclaré Jenkins.

L’AARP a également annoncé le retour de son Inspire Award pour une troisième année. Le grand public peut voter pour le gagnant de l’AARP Purpose Prize qu’il souhaite remporter, ce qui accorde au récipiendaire 10 000 $ supplémentaires pour son organisation.