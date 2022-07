Gary Sinise Nashville Lieutenant Dan Band show rend hommage à 250 familles d’anciens combattants et de militaires décédés

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Gary Sinise s’est produit avec son Lt. Dan Band à Nashville, au Tennessee, pour clôturer un week-end d’événements en l’honneur de 250 diplômés du programme Snowball Express dans le cadre de la Fondation Gary Sinise, qui profite aux enfants et aux conjoints des militaires décédés et aux premiers intervenants. .

“La musique fait vraiment partie de la mission globale de soutenir nos vétérans, nos familles de militaires et nos premiers intervenants”, a déclaré Sinise à Fox News Digital. “Et donc quand je joue, c’est pour ça que je joue.”

Sinise a rappelé le désir irrésistible des étudiants de Snowball, âgés de 6 à 18 ans, de se reconnecter après avoir obtenu leur diplôme. Snowball sert à maintenir l’espace et à soutenir la guérison pendant que les familles pleurent leurs héros décédés et créent également de nouveaux souvenirs à mesure qu’ils avancent.

La star de “Forrest Gump”, qui a été nominée aux Oscars et a nommé son groupe d’après son personnage dans le film, a créé la fondation il y a 12 ans pour rester impliquée sur “plusieurs fronts”, en aidant à construire des maisons adaptées pour le service des blessés membres à la sensibilisation et à l’éducation communautaires.

Les familles ont eu droit à un week-end d’activités amusantes qui ont abouti à une performance spéciale du groupe Lt. Dan dimanche au Gaylord Opryland Resort & Convention Center, où 250 drapeaux américains étaient exposés, chacun pour honorer la mémoire d’un mort. membre de la famille.

Snowball Express a commencé en 2006 et a offert aux familles des voyages à Disney World, mais beaucoup n’avaient pas pu participer à l’expérience au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.

Sinise et sa fondation ont aidé plus de 1 700 enfants depuis qu’ils sont devenus une initiative officielle de Snowball en 2017.

L’avocat de longue date des militaires américains a déclaré que s’impliquer dans la communauté n’impliquait pas grand-chose, mais “prendre simplement le temps de tapoter quelqu’un dans le dos et de tendre la main et de le toucher … pour aller là où il se débattait et essayer de montrer son soutien pour eux.”

Il a ajouté: “Je recommande toujours, sur le front des vétérans de toute façon, qu’il y ait des familles de militaires dans chaque communauté, chaque quartier, chaque État du pays. Et si vous tendez la main et touchez les gens, vous savez, cela ne prend pas un un don massif à une organisation pour faire une différence dans la vie de quelqu’un. S’il a l’impression que vous vous souciez suffisamment de lui pour passer, lui tendre la main ou lui demander comment il va et lui demander ce dont il a besoin, et peut-être essayer de fournir certains services et leur soutien. Cela fera une énorme différence.

Sinise a commencé à déplacer le siège social de la fondation de la Californie au Tennessee plus tôt cette année et le déménagement est terminé à environ 75 % – ce qui n’est pas une mince affaire avec une production aussi massive.

“Nous avions 19 500 pieds carrés en Californie, et j’ai une grande collection d’artefacts et d’objets qui m’ont été donnés pendant de nombreuses années”, a-t-il déclaré. “Il y a une belle collection de souvenirs importants que l’armée m’a donnés. Nous avons dû nous occuper de tout cela, et nous assurer que nous le déplaçons correctement et que nous sécurisons tout.”

Sinise a également récemment célébré son 41e anniversaire de mariage avec sa femme Moira Harris jeudi, et alors que le couple s’est assuré de prendre le temps d’honorer l’engagement qu’ils ont pris l’un envers l’autre il y a plus de quatre décennies, il était de retour au travail pour aider la communauté dès le lendemain. journée.

L’acteur primé a rendu visite à la police locale et aux pompiers de Highland Park, dans l’Illinois, où il a grandi et est allé au lycée. Le petit quartier à l’extérieur de Chicago a récemment été le théâtre d’une fusillade de masse lors d’un défilé du 4 juillet.

“Si ma famille n’avait pas soutenu ce que j’ai fait pendant toutes ces années pour cela, je n’aurais pas pu le faire”, a-t-il déclaré. “J’ai tellement voyagé au fil des décennies, et s’ils ne m’avaient pas soutenu et soutenu, et d’accord avec moi, je ne l’aurais pas fait. Mais ils l’ont été, et ils sont une grande partie de toute cette affaire.”

Lorsqu’il s’agit de se tourner vers l’avenir de la Fondation Gary Sinise, il admet que ses objectifs sont “flexibles et larges”, avec très peu de limites quant à la prochaine aide.

“Si vous regardez ce que nous faisons en tant que fondation, nous sommes dans de nombreux domaines différents et faisons beaucoup de choses différentes. J’ai fait cela parce qu’avant de créer la fondation, je soutenais de nombreuses autres organisations à but non lucratif”, a-t-il déclaré. a dit. “Nous faisons toutes sortes de choses. Je viens de voir tout cela comme la façon dont je peux aider ici, et c’est ainsi que je peux sortir. Certains militaires blessés ont besoin de maisons spéciales. Construisons-les. Enfants de nos besoins tombés soutien. Faisons quelque chose.

“Je viens de commencer à m’impliquer sur plusieurs fronts. Et c’est pourquoi notre mission est très large. Donc, je ne pense pas qu’elle deviendra moins large avec le temps. Vous voulez espérer que le peuple américain continuera à nous voir comme un moyen fiable d’aider les hommes et les femmes qui servent notre pays, et nous gardons leur confiance et nous continuons à gagner leur soutien.”