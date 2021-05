Gary Shirley, papa, maman adolescente, SNUBS Amber Portwood en hommage à la fête des mères alors qu’il qualifie sa femme Kristina de «  modèle  »

Gary Shirley, maman, papa ADOLESCENTE, a SNUBBED sa petite maman Amber Portwood dans un message hommage à la fête des mères.

Cependant, il a félicité sa femme, Kristina, en la qualifiant de «modèle».

Gary a posté deux jolies photos de sa femme, Kristina avec ses filles, Leah et Emilee.

Il a légendé le cliché: «Bonne fête des mères à la meilleure maman que je connaisse. Vous êtes une mère et une belle-mère incroyables. Sachez que vous êtes bien plus qu’une belle-mère! Je ne pourrais pas imaginer faire ça sans toi. Merci d’être toujours un excellent modèle pour nos enfants. Tu es mon #mvp

«#Happymothersday @ kristina_shirley3 Je veux aussi prendre un moment et souhaiter à ma belle-sœur la parole d’une mère heureuse. @ bmccance1, vous êtes également très bien. Dernier point mais non le moindre, je veux souhaiter à toutes les mamans une bonne fête des mères, ils sont nombreux à vous sacrifier tellement pour les enfants. On ne vous oublie pas.

«Être maman demande beaucoup. De longues heures de travail, rentrer à la maison et enseigner à vos enfants, être infirmière et chef haha. Point est une mère, c’est bien plus que sortir un enfant. Alors mon chapeau à toutes les mères là-bas à nouveau Bonne fête des mères. Ps, je déteste la grammaire et la frappe donc mes excuses pour tout problème de grammaire. Ha. »

Le mois dernier, Gary a félicité sa femme Kristina pour avoir réussi à équilibrer «les enfants et les responsabilités» après que les fans aient critiqué son ex, Amber Portwood, pour ne pas être en mesure de faire de même.

Les adeptes sont venus après ambre pour avoir semblé donner la priorité à sa scolarité plutôt qu’à la réparation de sa relation avec sa fille, Leah, qui est principalement avec Gary et Kristina.

Kristina est la belle-mère de la fille de Gary, Leah, âgée de 12 ans, ainsi que la mère d’une fille de 13 ans d’un précédent mariage et de son enfant de 5 ans, Emilee, avec Gary.

Elle va également à l’école pour devenir assistante médicale agréée et prévoit obtenir son diplôme en septembre.

Gary posté sur Instagram: «Elle travaille dur avec l’école, étudie et suit le rythme des enfants… elle se lève à 4 h 45, yikes !!! «Je lève mon chapeau à tous les parents qui prennent soin de leurs enfants et de leurs responsabilités.»

Amber a deux enfants, Leah, avec Gary, et son fils James, avec son ex Andrew Glennon.

La situation entre Amber, Leah, Gary et Kristina a récemment éclaté lorsque l’enfant a mentionné ne pas ressentir de lien avec sa mère biologique.

Amber a dit à Gary lors d’un appel: « Vous et Kristina entravez ma relation avec ma fille. »





ambre a répondu aux haineux en disant aux «gens comme» elle, ceux qui «ont un passé vraiment difficile et vous êtes au point de votre vie où vous essayez de vous relever et de faire quelque chose de vous-même et de faire mieux dans la vie », pour se concentrer uniquement sur eux-mêmes.

le MTV star a poursuivi: «Les opinions de personnes qui sont simplement négatives et ignorantes, cela n’a pas d’importance parce que la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Savoir ce que vous avez fait de mal, vous relever puis vous asseoir là pour avancer, c’est quelque chose qui est la clé de la sagesse, honnêtement.

Amber l’a récemment annoncée acceptation à l’Université Purdue.

