La femme de l’ex Gary Shirley d’AMBER Portwood, Kristina, semblait se méfier de la star de Teen Mom qui regardait emménager dans une maison sur leur propriété.

La maman l’a averti de ne pas « se faufiler pour des affaires géniales » avec sa maman bébé MTV.

Une promo pour le nouvel épisode de Adolescent maman og, a vu Gary discuter avec sa femme, Kristina, du potentiel ambre emménager sur leurs terres puisqu’elle avait loué une maison à une heure de chez eux depuis deux ans.

Lui et ambre partager sa fille de 11 ans, Leah.

Gary a demandé: « Et si nous mettions quelque chose ici? Je veux dire que nous pourrions faire une maison modulaire et demander à Amber de la louer parce qu’elle paie déjà tellement pour cette pièce en Inde[Indianapolis].

Gary a ajouté: « Je ne voudrais pas qu’elle soit à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous allons mettre quelques règles de base. »

Mais Kristina a confirmé: « Aucune entreprise funky comme vous vous faufilez la nuit? »

Gary lui a assuré: « Pourquoi devrais-je me faufiler là-bas? Je n’ai plus ces sentiments pour elle. Je me soucie d’elle, mais pas de cette manière romantique … Je pense qu’elle serait plus heureuse. »

La semaine dernière, le MTV La star a affirmé que Gary se faisait appeler « Big Daddy » avec elle et « l’avait obligée à se coucher sur lui ».

Amber a demandé dans un clip sur les réseaux sociaux: « Combien de fois avons-nous parlé de rencontres sexuelles que nous avions?

« Combien de fois vous êtes-vous assis là et avez dit ‘Oh, il vous manque grand papa’? »

Elle a poursuivi: « Je veux dire, il y a même un incident où j’étais super triste, tu es celui qui s’est assis sur le canapé, m’a amené, s’est allongé, m’a forcé à m’allonger sur toi, a mis ton bras autour de ma taille , sous mes seins et a commencé à frotter sur ma tête.

« Le producteur – l’ancien producteur – savait cela, c’était avant, il est entré dedans! »

Dans la vidéo, elle a également qualifié Gary et sa femme actuelle, Kristina, de «grossiers» et de «tricheurs».

Les allégations d’Amber la suivent critiquant Gary et Kristina comme des « menteurs à deux visages » après avoir semblé se moquer d’elle dans l’épisode le plus récent de Teen Mom OG.

Amber a déclaré sur Instagram: « Gary a dit qu’il était ici tous les jours pendant une semaine. Non, chérie. C’est un mensonge. Et vous avez deux visages.

«Et ta femme a deux visages – disant que je suis comme une adolescente, comme une adolescente.

«Eh bien, comment ces 7 500 $ ont-ils ressenti les gars qui n’étaient pas une pension alimentaire pour enfants? Oh? Eh bien, comment ont fait ces 500 $ lorsque vous avez nettoyé ma maison parce que vous avez dit que vous aviez besoin d’un emploi, Kristina?

Lors de la première de la saison 9 de Teen Mom, Gary a déclaré qu’il devait toujours se rendre chez Amber pour réparer les choses pour elle et même faire ses courses.

Les fans de la série ont répondu à l’épisode accusant Amber de « profiter de lui.

Gary et Kristina ont également une fille de cinq ans, Emilee.