Gary Schroen, qui a dirigé la CIA en Afghanistan, décède à 80 ans

M. Schroen a passé plus de 30 ans avec la CIA, dirigeant des agents et des opérations d’espionnage à travers le Moyen-Orient. À 59 ans, il en était déjà à 11 jours du programme obligatoire de transition à la retraite de trois mois de l’agence lorsque des terroristes sous le commandement de Ben Laden ont attaqué le World Trade Center et le Pentagone.

Gary C. Schroen, un agent vétéran de la CIA qui, quelques semaines seulement après les attentats du 11 septembre 2001, a dirigé la première équipe d’agents en Afghanistan pour se préparer à une invasion et commencer la chasse à Oussama ben Laden et ses principaux lieutenants, est décédé à son domicile d’Alexandria, en Virginie, le 1er août, un jour après qu’un missile américain ait tué l’un des derniers de ces hommes, Ayman al-Zawahri. Il avait 80 ans.

« Gary, je veux que vous emmeniez une petite équipe d’officiers de la CIA en Afghanistan », lui a dit M. Black, dans une conversation dont M. Schroen s’est souvenu dans un livre de 2005, « First In : An Insider’s Account of How the CIA Spearheaded the Guerre contre le terrorisme en Afghanistan », et dans de multiples interviews. Ils devaient entrer en contact avec l’Alliance du Nord, une organisation opposée aux talibans, et les persuader de coopérer avec les Américains.

“Vous êtes”, a poursuivi M. Black, “l’officier le plus qualifié pour diriger cette équipe.”

M. Schroen a sélectionné sept hommes et a rassemblé les armes, l’équipement de plein air et la nourriture dont ils auraient besoin. La mission portait le nom de code Jawbreaker. Au moins un représentant de l’armée devait les rejoindre, mais le Pentagone s’est retiré de la mission à la dernière minute, la déclarant trop dangereuse.

“Il n’y avait pas de force de sauvetage”, a déclaré Bruce Riedel, un ancien agent de la CIA qui travaillait fréquemment avec M. Schroen, lors d’un entretien téléphonique. “S’ils avaient des ennuis, il n’y avait pas de troupes américaines pour venir les secourir.”

Avant que M. Schroen ne parte pour la mission, M. Black l’a pris à part.

“Je veux qu’il soit clair quel est votre vrai travail”, se souvient M. Schroen, lui ayant dit M. Black. “Une fois que les talibans sont brisés, votre travail consiste à trouver Ben Laden, à le tuer et à ramener sa tête sur de la neige carbonique.”