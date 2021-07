Gary Rossington de Lynyrd Skynyrd se remet d’une urgence cardiaque

Le guitariste de Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington, devrait se rétablir complètement après avoir subi une opération cardiaque d’urgence.

Rossington, 69 ans, le dernier membre original survivant du groupe, récupère à la maison avec sa famille, Lynyrd Skynyrd a partagé ce week-end sur les comptes Facebook et Instagram vérifiés du groupe.

« Gary est chez lui à Alpharetta, en Géorgie, en convalescence après une chirurgie cardiaque », a déclaré dimanche Ross Schilling de Vector Management à USA TODAY. « Nous nous attendons à un rétablissement complet et attendons avec impatience son retour sur scène dans un proche avenir. »

Les messages du groupe ont noté que Lynyrd Skynyrd continuerait avec les spectacles programmés, actuellement programmés jusqu’au 27 août avec des plans pour continuer jusqu’au 19 novembre.

« Notre temps touche à sa fin » :Lynyrd Skynyrd sur la nouvelle musique, la perte et la tournée d’adieu

« Après l’année écoulée, la fermeture du pays et tout ce que nous avons tous vécu (la famille Rossington) a encouragé le groupe à aller se produire en son absence. La musique est un puissant guérisseur ! Nous avons tous pensé que jouer les concerts et apporter la musique à vous tous était une meilleure option que d’annuler les performances », a déclaré le groupe dans sa déclaration sur les réseaux sociaux. « Nous souhaitons à Gary un prompt rétablissement et nous verrons la nation Skynyrd très bientôt !

« S’il vous plaît, faites-nous une faveur et dites quelques prières pour la famille Rossington et si vous souhaitez lui laisser un message (positif), faites-le ! Il aura hâte de les lire !

Rossington, membre du Rock and Roll Hall of Fame qui a formé Lynyrd Skynyrd avec Ronnie Van Zant, Allen Collins, Larry Junstrom et Bob Burns en 1964, a des antécédents de problèmes cardiaques. Il avait déjà subi une opération cardiaque d’urgence en 2016. En 2019, le groupe a reporté un certain nombre de dates de ce qui était présenté comme la dernière tournée du groupe pendant qu’il se faisait réparer une valve cardiaque.

« Heureusement pour nous, les gens veulent toujours nous entendre et nous voir, et ça vient de continuer », a déclaré Johnny Van Zant à USA TODAY en 2019. « Nous avons commencé cela à cause des problèmes de santé de Gary. Il a un mauvais cœur et nous voulions que les gens sachent que « Hé, notre temps touche à sa fin. » Nous voulions bien faire les choses et je pense que jusqu’à présent nous l’avons fait. Nous allons donc nous occuper probablement encore une année, puis voir ce qui se passera l’année prochaine, tant que la santé de Gary est OK.

Histoire de Lynyrd Skynyrd :Le site de l’accident d’avion dans le Mississippi honoré par des panneaux indiquant le monument

Après une pause pandémique, le groupe a annoncé qu’il reviendrait sur la route.

« COVID a bouleversé notre monde. Et depuis ce temps, nous avons discuté avec le groupe, et avons réalisé que la musique a une telle façon de guérir. Ce n’est peut-être pas notre heure d’y aller », a déclaré Rossington dans un message vidéo d’accompagnement pour les fans. «Et peut-être est-il temps pour nous de remonter le moral et la vie des gens et de ramener un peu de joie et de bonheur après tant de troubles cette dernière année. Nous sommes toujours debout, gardant toujours la musique.

Rossington a été grièvement blessé mais a survécu à l’accident d’avion de 1977 qui a tué le chanteur Ronnie Van Zant, le guitariste Steve Gaines et la choriste Cassie Gaines. Rossington a également dirigé le Rossington Collins Band (1979 à 1982), qui s’est formé après l’accident.

Contributeur : Patrick Ryan