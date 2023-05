Gary Prado Salmón, général bolivien qui a capturé Ché Guevara, décède à 84 ans

Il y avait des spéculations au moment de la fusillade selon lesquelles un officier de l’armée bolivienne pro-Guevara s’était vengé. Le général Prado a qualifié la fusillade de « mystère » mais est resté fidèle aux forces armées boliviennes et n’a pas poussé l’affaire plus loin.

Pour avoir capturé Guevara et ainsi émoussé l’insurrection de gauche bolivienne contre les dirigeants militaires du pays, le général Prado est devenu un héros au sein de l’armée et parmi ses partisans anticommunistes. Mais ce n’était pas tellement le cas chez les jeunes Boliviens qui, avec de nombreux autres Sud-Américains, en avaient assez du régime militaire sur tout le continent.

Le général Prado a également rappelé que Guevara s’était rendu à lui le 8 octobre dans le ravin après que le guérillero eut reçu une balle dans la jambe, son pistolet vide et sa carabine M2 brisée par des tirs de l’armée bolivienne. « J’ai dit : ‘Qui êtes-vous ?’ », se souvient l’officier. « Il a dit : ‘Je suis Ché. Je vaux plus pour toi vivant que mort.' »

Le général Prado s’est rappelé que Guevara avait demandé de l’eau et quelque chose à fumer. Le Bolivien lui a donné une cigarette Astoria et, connaissant son amour des cigares d’après les médias, un cigare Pacific.

« La conclusion à laquelle je suis parvenu après tant d’années de recherche est qu’ils [the Cuban leadership under Fidel Castro] l’a envoyé en Bolivie pour s’en débarrasser », a-t-il ajouté. « J’ai eu pitié, je n’en pouvais plus. Les gens ont l’image du mythe, wow. Pour dire la vérité, je me suis senti désolé pour le gars.