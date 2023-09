Gary Player dit que le gouvernement devrait rester en dehors du sport

Le golfeur légendaire Gary Player estime que le gouvernement et le sport ne devraient pas faire bon ménage, alors que le monde du golf traverse une fusion majeure qui a suscité des inquiétudes en matière de lois antitrust.

S’adressant à CNBC lors du Berenberg Invitational lundi, le golfeur sud-africain a déclaré que les deux étaient devenus « trop ​​liés ».

« Nous devons convaincre les gouvernements de rester en dehors du sport. C’est absolument vital », a déclaré le Temple de la renommée, âgé de 87 ans. « Laissons les organismes sportifs s’en tenir au sport et les politiciens devraient s’en tenir à la politique. »

Player, cependant, n’est pas étranger à l’engagement politique dans le sport. Il était un ambassadeur de Golf Saudi, une organisation qui s’efforce de faire du Royaume d’Arabie Saoudite une force plus importante dans le sport. Il est aujourd’hui ambassadeur du géant énergétique saoudien Aramco. Il affiche son logo sur ses chemises de golf.

Player a également déclaré qu’il soutenait le projet de fusion entre LIV Golf, soutenu par l’Arabie Saoudite, et le PGA Tour, qui a suscité des critiques et un examen minutieux de la part des régulateurs et des législateurs, sans parler des golfeurs. (Auparavant, le joueur avait prononcé contre les joueurs quittant le PGA Tour pour rejoindre LIV Golf, affirmant que c’était pour « les gars qui ne peuvent plus gagner un tournoi régulier ».)

« En se réunissant maintenant, les joueurs auront plus d’argent pour jouer pour toujours, alors que cela n’aurait peut-être pas duré éternellement », a-t-il déclaré. « Le monde gagnera à rassembler les parties. »

La semaine dernière, une sous-commission du Sénat américain a tenu sa deuxième audition sur le projet de fusion. Le sénateur du Connecticut, Richard Blumenthal, président démocrate de la sous-commission, a assigné à comparaître le Fonds d’investissement public saoudien pour obtenir des informations relatives à la fusion et à d’autres investissements américains.

Player a également déclaré qu’il s’opposait à ce que les athlètes se montrent trop politiques, en particulier ceux qui ne défendent pas l’hymne national, ainsi que les opinions politiques de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis.