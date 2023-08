Gary O’Neil: les Wolves nomment l’ancien manager de Bournemouth en remplacement de Julen Lopetegui | Nouvelles du football

Les loups ont nommé l’ancien manager de Bournemouth, Gary O’Neil, en remplacement de Julen Lopetegui.

Lopetegui a quitté le club mardi après une période de neuf mois au cours de laquelle il a gardé les Wolves en Premier League après avoir pris le relais avec l’équipe en bas à Noël dernier.

L’ancien entraîneur du Real Madrid et de l’Espagne avait critiqué le manque de dépenses du club au cours de la fenêtre de cet été et avait coupé un chiffre frustré au cours des dernières semaines.

O’Neil est sans emploi depuis son limogeage par Bournemouth en juin, mais a été lié à une multitude d’emplois au cours de l’été.

Il a gardé les Cherries en Premier League, accumulant 39 points et terminant 15e. Malgré cette réussite, il n’a pas conservé son emploi, l’ancien entraîneur de Rayo Vallecano Andoni Iraola devenant le nouvel entraîneur-chef de Bournemouth.

La hiérarchie des Wolves pense qu’O’Neil pourrait faire un travail similaire avec peu de fonds et être un regain de moral bien nécessaire pour le club.

Image:

Les grands noms à avoir quitté les Wolves cet été





Le directeur sportif des Wolves, Matt Hobbs, a déclaré: « Nous sommes ravis d’accueillir Gary dans le club. C’est un jeune entraîneur très motivé avec des principes solides et très bien pensé par tous ceux avec qui il a travaillé, et nous sommes ravis de voir ce que nous pouvons réaliser ensemble chez Wolves.

« Nos joueurs ont montré leur qualité pendant la pré-saison, et je crois que Gary et son équipe continueront à les entraîner et à les améliorer et auront du succès en travaillant avec ce groupe.

« Tout le monde chez Wolves est impatient d’accueillir Gary, de lui offrir tout son soutien et de travailler en collaboration pour aider le club à continuer à avancer ensemble. »

Image:

Les loups n’ont signé que trois joueurs cet été





Les loups ont vu un certain nombre des meilleurs joueurs du club partir cet été.

Les loups commencent la saison de Premier League à Manchester United, en direct Football du lundi soir de Sky Sports.

Lundi 14 août 18h30



Coup d’envoi 20h00





Merson : Les loups jouent à un jeu dangereux – je ne les vois pas survivre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charlotte Duncker du Times et Jason Burt du Telegraph pensent que la sortie du patron des Wolves Julen Lopetegui trois jours seulement avant le début de la saison PL est « embarrassante »



Paul Merson de Sky Sports :

« Beaucoup de propriétaires de la moitié inférieure du tableau de la Premier League tentent leur chance. Ils regardent Luton et Sheffield United arriver et pensent : « Nous allons être meilleurs qu’eux, si nous sommes meilleurs qu’une équipe de plus, pourquoi devons-nous dépenser 100 millions de livres sterling et donner 100 000 livres sterling par semaine. »

« C’est le problème avec les Wolves, ils se débarrassent de tous ces joueurs et ne font entrer personne. Ma seule pensée est qu’ils disent: » nous devons être meilleurs que Luton et Sheffield United « . Et c’est un jeu dangereux.

« En regardant la situation actuelle, je ne pense pas que les Wolves restent debout. Gary O’Neil fera du bon travail. Ils ont besoin de l’avantage de quelqu’un qui gère la Premier League aussi bien qu’hier. Il viendra donc et connaîtra le équipes.

« Vous ne voudriez pas faire venir quelqu’un de l’étranger qui devrait simplement s’y habituer. Gary connaîtra tous ces joueurs, il n’aura pas travaillé avec eux mais il a joué contre eux. »

Les loups commencent la saison PL à Man Utd sur MNF – en direct sur Sky

Les loups commenceront leur campagne de Premier League 2023/24 à Manchester United le lundi 14 août, en direct sur Football du lundi soir à 20 heures.

Ils accueillent ensuite Brighton à Molineux le 19 août avant deux matchs à l’extérieur contre Everton (26 août) et Crystal Palace (2 septembre).

Les loups accueillent les triples vainqueurs Manchester City le 30 septembre et Aston Villa dans le premier derby Black Country de la saison le week-end suivant le 7 octobre. Le match inverse contre Villa est le 30 mars.

Le premier match contre Nottingham Forest aura lieu le 9 décembre à Molineux et le match inverse au City Ground aura lieu le 13 avril.

Les loups font face à une fin de saison difficile avec un match à domicile contre Arsenal le 20 avril et des déplacements à Manchester City (4 mai) et à Liverpool le dernier jour le 19 mai.

Tenants et aboutissants du transfert des loups

Dans

Boubacar Traoré – Metz, 9,5 M £

Matt Doherty – Atlético Madrid, libre

Tom King – Northampton, gratuit

Dehors

Ryan Giles – Luton, non divulgué

Luke Cundle – Plymouth, prêt

Conor Coady – Leicester, 7,5 millions de livres sterling

Nathan Collins – Brentford, 23 millions de livres sterling

Raul Jimenez – Fulham, 5,5 millions de livres sterling

Ruben Neves – Al Hilal, 47 millions de livres sterling

Hayao Kawabe – Standard de Liège, non divulgué

Dion Sanderson – Birmingham, non divulgué

Jackson Smith – Walsall, non divulgué

Diego Costa – Libéré

Luke Matheson – Libéré

João Moutinho – Libéré

Taylor Perry – Libéré

Michael Agboola – Libéré

Lee Harkin – Libéré

Jack Hodnett – Libéré

Jack Scott – Libéré

Theo Corbeanu – Grasshoppers, prêt

Ki-Jana Hoever – Stoke, prêt

Chiquinho – Stoke, prêt

Nigel Lonwijk – Grasshoppers, prêt

Louis Molden – Rochdale, prêt

Tyler Roberts – Doncaster, prêt

Dexter Lembikisa – Rotherham, prêt

Ollie Tipton – Comté de Notts, prêt

Matija Sarkic – Millwall, non divulgué