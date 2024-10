Gary Oldman sur la saison 4 de Slow Horses

[Editor’s note: This piece contains spoilers of Slow Horses season four.]

Chevaux lents n’est rien sinon cohérent. En seulement trois ans et demi, nous avons eu droit à quatre saisons du thriller Apple TV+, chacune se déroulant en six épisodes très drôles et bien construits. Et la même chose peut être dite du personnage principal et de la boussole de la série d’espionnage britannique (pas le plus évidemment morale un, exactement, mais une boussole néanmoins), Jackson Lamb, un agent vétéran du MI5 qui fume, boit et pisse, en charge d’un groupe de conneries à Slough House qui a toujours besoin d’être lavé et (et malgré tout apparitions) une longueur d’avance sur les hauts gradés du renseignement. Comme le nouveau personnage Emma Flyte (Ruth Bradley) le dit sans détour dès le début de la série quatrième saisonqui s’est terminé le 9 octobre, Lamb est « un homme qui a l’air de tripoter les gens dans les bus ».

Et le grand Gary Oldman, qui a dit en 2022 qu’il pourrait prendre sa retraite avec ce personnage et envisage de le jouer aussi longtemps que la série dure, s’amuse clairement avec Lamb, crachant des insultes à ses subordonnés comme « Il n’est pas mort, espèce d’idiot », dégoûtant la plupart des gens qu’il rencontre pour son propre amusement, et – surtout cela saison – montrant juste la le moindre indice de prendre soin du groupe hétéroclite d’espions dont il a hérité à contrecœur (en particulier River Cartwright, qui est également interprété à merveille par Jack Lowden).

Le Club AV a parlé avec Oldman de la dernière saison de la série, de ses thèmes sur les pères et les fils, de son exploit de réalisateur le plus impressionnant et de son équilibre drame-comédie.

The AV Club : L’émission a été diffusée quatre saisons en moins d’années, ce qui est une rareté pour un chouchou de la télévision critique de nos jours. Et c’est évidemment un engagement de temps. Pourquoi revenez-vous toujours à ce show et à Jackson en particulier ?

Gary Oldman : Eh bien, oui, je suis très attaché à la série. Je considère cela comme un moment fort de ma carrière. C’est un personnage merveilleux [and has] un excellent matériel source que nous faisons de notre mieux pour honorer à chaque fois. Le bonus, vraiment – ​​et la surprise de le faire – est ce genre de sentiment d’entreprise que nous avons. C’est ce qui me rapproche le plus du théâtre en ce sens, d’avoir une compagnie. C’est comme si vous aviez votre propre sorte de complot. Vous êtes un gang, vous savez ? Vous êtes dans un club. Je les aime beaucoup. Ils forment juste un groupe de personnes incroyables et vraiment adorables qui, je pense, ont habité ces personnages et font un travail brillant. Donc, en termes de travail quotidien, ce n’est pas une corvée, ni une épreuve. J’adore être avec eux. Je pense que c’est une question de pedigree. Vous savez, nous avons cet équilibre entre les aspects dramatiques et comiques. Et Jackson est une merveilleuse création. Je veux dire, j’y ai apporté mon imagination, bien sûr. Mais sur la page, dans les livres, ces personnages sont tous sortis de l’esprit de Mick Herron. C’est juste un univers merveilleux qu’il nous a offert.

AVC : Un grand thème de cette saison est celui des pères et des fils, ou de la famille et de la famille retrouvée. Pensez-vous que Jackson, malgré toutes ses fanfaronnades, considère son équipe comme une sorte de ses enfants ?

ALLER: Ouais, il se passe une sorte de chose paternelle. Je veux dire, en tant que Gary, je les regarde de cette façon. Jonathan [Pryce, who plays David Cartwright] et je suis, pourrait-on dire, l’homme d’État le plus âgé. Nous sommes les anciens combattants, si vous voulez, qui en ont fait le plus. Et beaucoup de ces jeunes acteurs qui sont dans la série, je regarde certains d’entre eux comme je pourrais regarder mes propres enfants ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Et oui, le truc avec Lamb, c’est qu’il donne toujours l’impression qu’il s’en fiche, et il s’en soucie probablement plus que la plupart des autres. Et il y a certainement un élément de cela avec River Cartwright. Il voit le potentiel de River, qu’il pourrait être un très bon espion. Mais une partie de lui veut probablement que River ne soit pas un espion et suive ses traces parce que le jeu de l’espionnage a vraiment gâché Lamb. Mais pourtant, il y a le bagage de la famille et de David Cartwright, qu’il méprise, donc cela lui est constamment rappelé. C’est donc le genre de cocktail délicieux, vous savez ? Mais [he’s] c’est vraiment une sorte de parent de ces enfants dysfonctionnels.

AVC : En parlant de Jonathan Pryce, ma scène préférée cette saison est peut-être avec vous, lui et Saskia Reeves dans le cimetière. Vous agissez presque comme son patron alors qu’il était votre patron. Comment c’était de travailler sur cette scène ?

ALLER: Eh bien, tourner la scène a été un cauchemar parce que nous avions vraiment un temps très mauvais. Et c’était stop et start, stop et start, stop et start. Donc nous serions là-bas, et puis la pluie arriverait, et alors nous devions courir pour nous mettre à l’abri, parce que nous ne pouvons pas mouiller nos cheveux, notre maquillage et nos costumes. Et puis le soleil se levait, les nuages ​​arrivaient, vous savez… la pluie commençait, la pluie s’arrêtait. D’un point de vue créatif, c’était une journée de tournage très frustrante. Mais la scène en elle-même est très intéressante. C’est vraiment un lancer de dés. C’est loin d’être le cas pour Lamb. Il espère que la tombe déclenchera toute sorte de souvenirs ou fera parler Cartwright. Lamb sent ou a l’idée que cette fille est [David’s] fille. Je pense qu’il est déjà sur le point de résoudre ce problème. C’est donc très astucieux, très rusé de la part de Lamb.

AVC : Comment pensez-vous que la série, ou le matériel source, a géré David luttant contre la démence ?

ALLER: Ouais, encore une fois, c’est Mick Herron qui est très intelligent. N’est-ce pas merveilleux de donner la démence à un homme qui a tant de secrets ? Vous savez, les espions n’écrivent pas les choses. Ils peuvent se souvenir. Et donner à une sorte de maître espion, comme il l’était à son époque, lui faire perdre la mémoire est tout simplement un merveilleux dispositif. Et puis, bien sûr, on se demande, parce qu’il avait été un si bon espion et une telle légende : le vieil homme fait-il semblant ? Est-ce un acte ? Est-ce réel ? Il y a donc aussi cette dynamique, ce que je trouve vraiment bon. Et je pense que Jonathan le joue très bien. C’est très touchant. C’est très triste.

AVC : Une autre actrice géniale cette saison est Kristin Scott Thomas, qui joue Diana Taverner. Jackson et Diana sont si différents de l’extérieur, mais ils sont en quelque sorte dans le même bateau. Ils se sentent tous les deux un peu manqués de respect, tous deux un peu en dessous de ce qu’ils devraient peut-être être. Pourriez-vous parler de l’une de ces similitudes ?

ALLER: Vous savez, quand les autres jouent aux dames, Lamb joue aux échecs. Et je pense que si quelqu’un est à son niveau à ce niveau, c’est probablement Taverner. Je pense qu’il reconnaît à quel point elle est brillante, mais elle représente tout cet orgueil, n’est-ce pas ? Et tout ce narcissisme et toutes ces conneries bureaucratiques. Et bien sûr, c’est un merveilleux fleuret, une charmante partenaire d’entraînement, et elle donne tout ce qu’elle obtient. Je pense qu’il respecte en quelque sorte ça, tu sais ?

AVC : La direction d’Adam Randall toute la saison a été plutôt brillante. Y a-t-il un moment où il vous a particulièrement impressionné ?

ALLER: C’est une star, n’est-ce pas ? Adam Randall est très, très talentueux. Je l’ai trouvé – je pense que nous l’avons tous trouvé – un délice. Mais il y a une scène en particulier que j’ai trouvée assez merveilleuse. Vous savez, après le crash, quand ils ont pris River, quand ils ont intercepté ce convoi ? [In episode six] il y a un plan qui descend du bâtiment, tout en bas, puis il se transforme en un gros plan de Flyte au téléphone, en conversation, et c’est un seul plan continu. Donc le drone descend du haut du bâtiment, le caméraman attrape le drone portant du Kevlar pour qu’il ne soit pas coupé en morceaux par les lames, puis tient le drone comme une caméra portable, puis passe en gros plan et suit Flyte. . Et c’est ce qu’Adam a proposé. Si vous le regardez à nouveau, il n’y a pas de coupure. C’était [from] le caméraman attrapant le drone en plein vol.